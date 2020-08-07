Spor salonları ve yüzme havuzları denetlendi

Adıyaman’da, spor salonları ve yüzme havuzları denetlenerek incelendi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan spor salonlarını ve yüzme havuzlarını denetledi. Salonlarda ve yüzme havuzlarında incelemelerde bulunan Müdür Keleş ve beraberindeki ekipler, korona virüse karşı hem işletmecileri hem de işletmelerde bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan denetlemelerde dezenfektan, ateş ölçer, müşteri kayıtları, maske, sosyal mesafelere dikkat edilirken yüzme havuzlarında ise sulardan numuneler alınarak çeşitli ölçümler yapıldı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

