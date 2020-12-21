YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Spor Tokat’a, Sportif Fair Play ödülü

Spor Tokat’a, Sportif Fair Play ödülü

TOKAT HABERLERİ  | 21.12.2020 18:15 | Son Güncelleme

Tokat Valisi Dr.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Türkiye’de sportif faaliyetlerde örnek ve başarılı çalışmaları ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Sportif Fair Play Kariyer dalında ‘Şeref Diploması’ ödülü aldı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Bu yıl 38’incisi verilen Türkiye Fair Play Ödülleri’nde Vali Dr. Ozan Balcı, Spor Tokat kapsamında yürütülen örnek ve başarılı projeleri ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Sportif Fair Play Kariyer dalında Şeref Diploması ile ödüllendirildi.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yüz yılı aşkın geçmişi ile Türk sporunun en köklü paydaşlarından birisi ve Türk sporunun gelişimi için çalışan, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne, Spor Tokat’a Sportif Fair Play Kariyer dalında verdiği Şeref Diploması ödülü için teşekkür ediyorum" dedi.

Spor Tokat projesi ile her çocuğun bir spor dalı ile uğraşmasının ya da bir sporu sevmesinin amaçlandığını ifade eden Vali Balcı, “Spor Tokat’ın hedef kitlesi, anaokulundan üniversiteye kadar tüm çocuklarımız, gençlerimiz, dezavantajlı gruplar, devlet koruması altındaki çocuklarımızdır. Spor Tokat ile çocuklarımızın ve gençlerimizin, yetenek ve istekleri doğrultusunda en az bir spor branşı ile tanışmaları, sporu sevmeleri, özgüvenlerinin gelişmesi, sporu yaşam biçimi haline getirmeleri ve böylece toplumda spor kültürünün oluşması; obezite ve her türlü zararlı alışkanlık ile mücadele etmek amaçlandı. Spor Tokat kapsamındaki çocuk ve gençlerimizin spor hayatlarındaki gelişimlerinin izlenebilmesi ve desteklenmesi için mevcut spor kulüplerinin yanı sıra yeni kurulması sağlanan gençlik ve spor kulüpleri ile okul spor kulüpleri sürece dahil edildi. Başarılı sporcularımız desteklenerek profesyonel spor kulüplerine yönlendiriliyor" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlüler karantinada! Ünlüler karantinada!
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?

Tokat Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:46
Öğle
12:37
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:43

Tokat Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Sevilay Eczanesi
Merkez
Tekeli Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Erbaa
Sağlık Eczanesi
Niksar
Yeni Tekeli Eczanesi
Turhal
Tuğluoğlu Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.