Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
19 Ekim Cuma
20:30 Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık
20 Ekim Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek
19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya
21 Ekim Pazar
13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
16:00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19:00 Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus
22 Ekim Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım
''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''
Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz
Ersun Yanal gerçeği ortaya çıktı! Teklifi reddetmiş
Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!
İngiliz basını Galatasaray'ın Niasse transferini resmen bitirdiğini yazdı
Comolli randevuyu aldı! Dünyaca ünlü hoca...
Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!
Felipe Melo, sosyal medyadan Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!
Şenol Güneş, Karius'u Genk maçında yedek oturtmayı planlıyor
Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!
Maç değil savaş! 11 kırmızı kart çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum