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Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftası, yarın hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 9. hafta maçlarını yönetecek tüm hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

19 Ekim Cuma

20:30 Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık

20 Ekim Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek
19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

21 Ekim Pazar

13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
16:00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19:00 Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus

22 Ekim Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig hakem

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