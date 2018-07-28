Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

İşte Süper Lig'de atılan tüm imzalar...
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 77
RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor | Bonservis bedeli: Yok
2 / 77
ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
3 / 77
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
4 / 77
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
5 / 77
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
6 / 77
FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
7 / 77
DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
8 / 77
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
9 / 77
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
10 / 77
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
11 / 77
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
12 / 77
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
13 / 77
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
14 / 77
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
15 / 77
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
16 / 77
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
17 / 77
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
18 / 77
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
19 / 77
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
20 / 77
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 77
Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
22 / 77
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 77
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
24 / 77
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
25 / 77
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
26 / 77
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
27 / 77
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
28 / 77
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
29 / 77
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
30 / 77
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
31 / 77
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
32 / 77
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
33 / 77
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
34 / 77
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
35 / 77
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
36 / 77
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
37 / 77
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
38 / 77
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
39 / 77
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
40 / 77
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
41 / 77
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 77
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
43 / 77
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
44 / 77
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
45 / 77
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
46 / 77
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
47 / 77
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
48 / 77
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
49 / 77
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
50 / 77
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
51 / 77
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
52 / 77
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
53 / 77
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
54 / 77
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
55 / 77
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
56 / 77
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
57 / 77
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
58 / 77
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
59 / 77
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
60 / 77
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
61 / 77
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
62 / 77
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
63 / 77
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
64 / 77
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
65 / 77
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
66 / 77
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
67 / 77
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
68 / 77
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
69 / 77
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
70 / 77
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
71 / 77
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
72 / 77
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
73 / 77
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
74 / 77
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
75 / 77
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
76 / 77
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
77 / 77
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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