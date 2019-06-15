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Bursaspor, Ertuğrul Ersoy için Lecce ile prensip anlaşmasına vardı

BURSASPOR HABERLERİ  | 15.06.2019 15:09 | Son Güncelleme

İtalya Serie A kulüplerinden Lecce, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'la prensip anlaşmasına vardı.

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Ertuğrul Ersoy'la 4 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. İtalyan ekibinin Ertuğrul'un transferi için Bursaspor'a teklif ettiği bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede noktalanmasının ardından resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. İtalya Serie A'ya bu yıl yükselen Lecce daha öncede Burak Yılmaz'a talip olmuştu. (İHA)

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Ertuğrul Ersoy | Bursaspor > Lecce | BONSERVİS BEDELİ: 1,5 miyon Euro

Ertuğrul Ersoy | Bursaspor > Lecce | BONSERVİS BEDELİ: 1,5 miyon Euro
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor lecce ertuğrul ersoy

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