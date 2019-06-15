Bursaspor, Ertuğrul Ersoy için Lecce ile prensip anlaşmasına vardı

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Ertuğrul Ersoy'la 4 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. İtalyan ekibinin Ertuğrul'un transferi için Bursaspor'a teklif ettiği bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede noktalanmasının ardından resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. İtalya Serie A'ya bu yıl yükselen Lecce daha öncede Burak Yılmaz'a talip olmuştu. (İHA)
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