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Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (31. hafta itibari ile)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.05.2019 20:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında kıyasıya bir yarış söz konusu. Bu sezon kullanılmaya başlayan VAR sistemi ise Türk futbolunda en çok tartışma yaratan konuların başında geliyor. Peki, bu sezon VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?

İşte 31. hafta itibariyle Süper Lig'de VAR'sız puan durumu;

Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (31. hafta itibari ile)

18) AKHİSARSPOR - 23 PUAN

18) AKHİSARSPOR - 23 PUAN

17) ERZURUMSPOR - 34 PUAN

17) ERZURUMSPOR - 34 PUAN

16) GÖZTEPE - 35 PUAN

16) GÖZTEPE - 35 PUAN

15) FENERBAHÇE - 37 PUAN

15) FENERBAHÇE - 37 PUAN

14) ANKARAGÜCÜ - 38 PUAN

14) ANKARAGÜCÜ - 38 PUAN

13) KAYSERİSPOR - 38 PUAN

13) KAYSERİSPOR - 38 PUAN

12) BURSASPOR - 39 PUAN

12) BURSASPOR - 39 PUAN

11) SİVASSPOR - 39 PUAN

11) SİVASSPOR - 39 PUAN

10) KONYASPOR - 40 PUAN

10) KONYASPOR - 40 PUAN

9) YENİ MALATYASPOR - 40 PUAN

9) YENİ MALATYASPOR - 40 PUAN

8) RİZESPOR - 41 PUAN

8) RİZESPOR - 41 PUAN

7) ANTALYASPOR - 42 PUAN

7) ANTALYASPOR - 42 PUAN

6) ALANYASPOR - 42 PUAN

6) ALANYASPOR - 42 PUAN

5) KASIMPAŞA - 42 PUAN

5) KASIMPAŞA - 42 PUAN

4) BEŞİKTAŞ - 56 PUAN

4) BEŞİKTAŞ - 56 PUAN

3) TRABZONSPOR - 57 PUAN

3) TRABZONSPOR - 57 PUAN

2) BAŞAKŞEHİR - 61 PUAN

2) BAŞAKŞEHİR - 61 PUAN

1) GALATASARAY - 64 PUAN

1) GALATASARAY - 64 PUAN
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig VAR

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