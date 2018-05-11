Spor yazarları Akhisarspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Akhisarspor - Fenerbahçe finalini değerlendirdi

1 / 41 VASATA MAHKUM DEĞİLSİN - SERDAR ALİ ÇELİKLER (Habertürk) | Bir futbol takımı, bir sezonda bir başka takımı 3 kez yeniyorsa o takımın hocası da daha iyi hocadır, o takım da daha etkili bir takım demektir. Akhisar, F.Bahçe’ye bu sene 2 kupayı da kaybettirmiştir.

2 / 41 Bu minvalde Akhisar camiasını, başta Okan Buruk olmak üzere yürekten kutluyorum. Kaleci Fatih’i, Miguel Lopes’i, Mustafa Yumlu’yu, Sissoko’yu, Aykut’u ve Barbosa’yı ama ille de maçın adamı Muğdat’ı özellikle kutluyorum. Kupayı hak ettiler, şerefle taşıyabilirler.

3 / 41 Tribünlerin yüzde 95’inin F.Bahçeli olduğu göz önüne alınırsa, Aziz Yıldırım’ın totemlerine rağmen bu maçın ve kupanın kaybedilmesinin tek bir sorumlusu vardır: Teknik adam ve takımı...

4 / 41 Aykut Kocaman takıntıları olan, sabit fikirli, kendine aşık ve iletişim problemli biri olduğu için asla ve kat’a büyük takım hocası özelliklerine sahip olamaz.

5 / 41 Ligin bitimine iki hafta kala, F.Bahçe’nin şampiyonluk yarışında var olmasını, kupada final oynamasını başarı sayan ‘Aykut Kocaman severler’ nasılsa taktik analizlerinde hocalarının ne kadar doğru yaptığını (!) ama işte futbolun cilvesiyle (!) maçı kaybettiğini yazacaklardır.

6 / 41 Ey F.Bahçeli! F.Bahçe’yi Aziz Yıldırım kurdu sanmayan, Aziz Yıldırım’ın gitmesiyle de F.Bahçe’nin yok olmayacağını bilen Sarı-Lacivert tutkunları... Siz çok daha iyisine layıksınız. Bu kulüp dünya çapında büyük başarılar için yarışacak bir potansiyele sahip.

7 / 41 Doğru insanlarla, doğru yapıyla, doğru finansla nelerin olabildiği, nelerin başarılabileceği basketboldan belli... Futbol takımının da ve diğer tüm branşlarının da medeni, kaliteli ve uluslararası çapta doğru yönetilebileceği günler uzak değil.

8 / 41 F.Bahçe ve F.Bahçeli vasata tamah etmez! Hep en iyisini ister, bunu da hak eder! O yüzden F.Bahçeliler şuna karar versinler: Nakıs, kerameti kendinden menkul hocalarla; finalleri, lig ikinciliklerini yeterli gören tamahkâr anlayışla mı devam edeceksiniz?

9 / 41 Yoksa kendinizi daha iyilerine layık olduğunuzu bilip ona uygun bir yönetim mi seçeceksiniz? Artık değişim kaçınılmazdır. Fenerbahçe’nin 3A’dan (A-ziz Yıldırım, A-li Yıldırım ve A-ykut Kocaman) kurtulup daha aydınlık, kalıcı ve klas günlere doğru adım atmasının zamanı gelmiştir.

10 / 41 Varlığı ve geçimi Aziz Yıldırım’a bağlı, ‘Azizbahçeli’ isimler dışında, makul F.Bahçeliler’in kendilerine şu soruyu sormaları lazım: Bu vasatlarla nereye kadar?

11 / 41 KOCAMAN İFLAS - TAYFUN BAYINDIR (Milliyet) | "Okan Buruk ve talebelerine yürekten alkış... Bu kupa onlara analarının ak sütü gibi helaldir. Aslında Akhisar için son derece kolay bir maçtı. Sezonda iki kere yendikleri takımı, 3. defa yenmek çocuk oyuncağıydı.

12 / 41 Bir kez daha gördük ki, Aykut Kocaman’ın tutuculuğu, saplantısı, korkak pas oyunu, garip oyuncu tercihleri ve benzeri bir çok acayip uygulamaları Fenerbahçe’ye pahalıya patladı. Yaptıklarını anlamak mümkün değil...

13 / 41 İkinci yarı zorunluluktan çift santrfora dönüyorsun ve belki seni kupaya götürecek golü de buluyorsun. Sonra inanılmaz bir biçimde takır takır işleyen sistemi bozup çift santrfordan vazgeçiyorsun. Ellerinle Akhisar’a maçı teslim ediyorsun.

14 / 41 Dahası da var, 70. dakikada 2-1 geriye düşüyorsun... Gol atman lazım... Janssen kenarda... Maçın bitmesine dört dakika kala 3-1 gerideyken Janssen aklına geliyor, oyuncu değişikliği yapıyorsun.

15 / 41 Bu hatalardan sadece bir tanesini herhangi bir genç teknik adam yapsa anlarım... Ama yapan, hem de üst üste yapan Aykut Kocaman... Konuşunca mangalda kül bırakmayan Aykut Kocaman bu...

16 / 41 Şimdi anlatsın... Taraftarına da camiasına da... “Topla oynamada çok öndeydik... En iyi pası biz yaptık, Valbuena çok top kaybediyor... Yok taraftar gelmiyor...” Mış da mış... Mış da mış...

17 / 41 ALKIŞLAR AKHİSAR'A - ERMAN TOROĞLU (Fotomaç) | "Bir ilçe takımı iyi idare ediliyorsa, kontrollü geliyorsa Türkiye Kupası'nı kazanabiliyor. Bakınız! Hem de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleyerek gelip kupayı alıyor.

18 / 41 Bu maçın en iyi adamı Akhisarlı Sissoko'ydu. Muhteşem oynadı. Fenerbahçe'nin orta sahasında Sissoko gibi bir futbolcu yok! Kimse kusura bakmasın. Kimse çıkıp "Var" demesin.

19 / 41 İleride oynayan Muğdat... Onun gibi bir adam var mı Fenerbahçe'de? Fenerbahçe taraftarı işte böyle adamlar istiyor. Topu alınca hücuma giden, kendini heyecanlandıran, takımı ateşleyen. Böyle adamlar Fenerbahçe'nin kadrosunda yok.

20 / 41 Fenerbahçe'nin Muğdat'ın sakatlandığı pozisyonda topu rakibe vermemesini. Ver ya rakibine! Bak ne diyor Akhisarlı oyuncu, "F.Bahçe topu vermeyince daha çok hırslandık" diyor. Zaten kalmış 4-5 dakika. Adamı tahrik ediyorsun."

21 / 41 HELAL OLSUN - ERSİN DÜZEN (Vatan) | "Yarı finalde G.Saray, finalde F.Bahçe’yi geçerek kupayı kazanan Akhisar, sezonun en büyük sürprizine imza attı. Ama, bu başarıyı tesadüflerle değil, hocasının ve futbolcuların emeği ile elde etti.

22 / 41 Bu yüzden bu başarının anlamı ve değeri çok farklı... Aykut Kocaman, Bursa maçının ilk yarısında neyi beğendi ki aynı kadro ile sahaya çıktı merak ediyorum. Hangi doğruları yaptı? Ve dün hangi doğruları yapabildi? Cevabı ben vereyim koca bir SIFIR.

23 / 41 Fenerbahçe ile teknik direktör Aykut Kocaman’ın arasında duygusal bir bağ var, ancak bu bağa zarar gelmeden hocanın sezon sonu ayrılması hem F.Bahçe hem de kendisi için iyi olacaktır..."

24 / 41 KALDI "DALDAKİ KUŞ - ERCAN GÜVEN (Milliyet) | "Anladınız mı, neden sezon boyu dilimize doladık Fenerbahçe’yi!.. Diyorduk ki, futbolu “yarım porsiyon”! Adının arkasında kalan futbolu ile tribünleri keyifsizliğe mahkum etmesi bir yana, doğal hedefi “şampiyonluğu” ıskalama ihtimalinin altını çiziyorduk.

25 / 41 Pardon!.. “Türkiye Kupası asıl hedef değil” miydi Fenerbahçe’de!.. Sakın ha “Ziraat Kupası Türkiye’nin iki numarası” falan demesin kimse.

26 / 41 Bir şeyin değerini “az” ve “istenen” olması belirler. Türkiye Kupası tıpkı Lig şampiyonluğu gibi sezon başına bir tanedir ve bugüne kadar “kalsın teşekkür ederim” diyen görülmemiştir.

27 / 41 Eldeki kuş kaçtı, daldaki uçmak üzere... Ağla Fener!.. “Tutma göz yaşlarını / Onur da ağlar” diyor Diyarbakırlı söz ustası Ahmed Arif... Akhisarspor gibi bir fenomene yenilmek o kadar da kötü değil.

28 / 41 Ve bir tebrik de bagajında taraftar kini olmayan bu finali Diyarbakır’a taşıyarak anlamına anlam katan, ülke barışına katkı yapar hale getiren Federasyon’a. Vermeden almak olmaz... Futbol da borcunu ödesin biraz bu memlekete..."

29 / 41 AKHİSAR'A TARİH HEDİYE ETTİ - GÜRCAN BİLGİÇ (Sabah) | "Akhisar'ın ne yapacağını çok iyi bilerek oynaması net bir skor ile kupayı kaldırmalarını sağladı. Oyunu çirkinleştirmeden, skorun ve rakibin kurallarıyla çıktıkları bilek güreşini kazandılar.

30 / 41 Aykut Hoca, böyle bir maç maratonunda, artık yorgun hale gelmiş, Giuliano, Josef gibi ciddi form sorunu yaşayan, Aatif ve Alper'in performans sorunlarına alternatif getiremedi. Yine de, böyle bir kulvarda finale kadar gelmek, kupayı kazanmak kadar önemlidir.

31 / 41 Okan Buruk, bu kupa ile takımına, Akhisar ilçesine bir "tarih" hediye etti. Aykut Kocaman, şampiyonluk mücadelesi içinden gelerek, Beşiktaş'ı eleyerek takımına kupa şansını sundu. Onların iyiyi yapmak adına döktükleri teri saygıyla alkışlıyorum."

32 / 41 NET ÜSTÜNLÜK VE KUPA - MEHMET DEMİRKOL (Fanatik) | "Bir sezonda kupa finalisti de olsa lig 14.’süne 3 maçta da kaybediyorsanız sorununuz büyüktür.

33 / 41 Öte yandan Galatasaray’ı yarı finalde Fenerbahçe’yi finalde geçerek kupayı kaldırıyorsanız potansiyeliniz büyüktür.

34 / 41 Fenerbahçe maçın başında hızla akın yönünü değiştirerek, 2. yarının başında ise 2 santrforla bunları denedi. Kale önünde çok başarılı değildiler. Ancak Soldado’nun, sonra da Aatif’ın oyundan çıkışı Akhisar’ı rahatlattı.

35 / 41 Aykut Kocaman devre arası değişikliğiyle Okan hocayı zora soktu. O 5’li savunmaya döndü. Ancak Aykut Kocaman sonraki değişikliklerle orta sahayı boşaltınca Akhisar rahatladı.

36 / 41 Sezon boyunca Fenerbahçe’yle oynadığınız 3 maçı da kazanıyorsanız net bir üstünlüğünüz vardır ve kupayı sonuna kadar hak ediyorsunuz demektir. Tebrikler Akhisar."

37 / 41 AYKUT KOCAMAN BÜYÜK HATA YAPTI - ÖMER ÜRÜNDÜL (Sabah) | "Aykut Kocaman'ın en büyük hatası Fernandao gibi fizik olarak güçlü ve baskılı oyunda yüksek toplarda etkili bir santrfora yine fizik açıdan yetersiz Soldado'yu tercih etmesiydi.

38 / 41 Kocaman en sonunda meslektaşı hakkında olmak üzere sezon başından beri gereksiz konuşmalar yapıyor. Sınırlı kadrolu bir Akhisar karşısında üç maçı da F.Bahçe kaybetmişse herhalde başka söze gerek kalmıyor."

39 / 41 SEZON FİNALİ - GÖKHAN DİNÇ (Vatan) - "Beyler taşıdığınız forma F.Bahçe forması. Böyle komik golleri halı sahada bizim Kabataş Erkek Lisesi +36 takımında biz yemiyoruz. Final maçı oynuyorsun ama olayın farkında değilsin.

40 / 41 Buna kimse Aykut Kocaman’ın oyun sistemi, oyun anlayışı falan demesin. Sahadaki oyuncunun yerine de savunmayı Aykut hoca yapmayacak herhalde. Savunma neden önemli biliyor musunuz kardeşim?