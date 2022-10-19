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Sporcuların performansı bilimsel analizlerle artırılacak

19.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Üniversitesinde kurulan "Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi"nde, kuvvet, dayanıklılık, beceri, koordinasyon, reaksiyon ve vücut kompozisyon gibi 25 analizle sporcuların en üst düzeye ulaşması sağlanıyor

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep Üniversitesi'nde kurulan "Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi"nde, çeşitli analizlerle sporcuların performanslarında artış sağlanıyor.

Merkezde, başvuran sporculara ilk olarak cihazlarla geçmişte yaşadığı sakatlığının olup olmadığına bakılıyor. Sporcunun sakatlığı yok ise vücut kompozisyon analizi yapılıyor. Çıkan sonuca göre sporcunun profesyonel veya amatör olarak yaptığı spor branşına göre çalışma programı düzenleniyor. Uzman akademisyenler tarafından beslenme ve geliştirmesi gereken kas gruplarına yönelik çalışma grafiği hazırlanıyor.

Kuvvet, dayanıklılık, beceri, koordinasyon, reaksiyon ve vücut kompozisyon analizleri yapılan sporcuların sezon öncesi ve sonrası başarılı bir grafik çizmesi için bilimsel raporlar düzenleniyor.

Gaziantep Üniversitesi ve Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM) arasında imzalanan protokolle 25 testin yapılabildiği merkezin yurt içi ve yurt dışındaki takım ve sporculara hizmet vermesi hedefleniyor.

Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, merkezin öncelikle bölge ve ülkeye daha sonra ise yurt dışına hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

Sporcular için önemli bir merkez olduklarını anlatan Şekeroğlu, şöyle devam etti:​​​​​​​

"Şu anda profesyonel sporcuların yüksek performansa sahip olmaları gerekiyor. Örneğin bir sporcu bir iki defa yüksek performans gösterip süreklilik haline getiremiyorsa takımlar bu sporcuları tercih etmek istemiyor. Profesyonel takımlarda görev alacak sporcu adaylarının kendilerini yetiştirmesi gerekiyor. Bu sporcuları alıp çalıştıracak takımların da sporcuların performanslarını görmeleri gerekiyor. Şu anda Erzurum'da veya İstanbul'da özel sektöre bağlı sporcu performans testleri yapılıyor. Bu bölgedeki sporcu ve takımlar için maliyet demektir. Buralarda yaşayacakları hava değişimleriyle belki de performanslarını tam olarak gösteremeyecekler. Gaziantep'te böyle bir hizmeti vererek öncelikle şehirde yer alan amatör ve profesyonel sporcuları üniversitemize davet ediyoruz."

- Mehmet Vural: "Sporcuların sezonluk performansını ölçebiliyoruz"

Merkezde test ve ölçüm yapan Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Vural da sporculara ilk olarak vücut kompozisyon analizi yaptıklarını hatırlattı.

Yaklaşık 25 ölçüm ve testle başarılı bir grafik ortaya koyduklarını aktaran Vural, şöyle devam etti:

"Özellikle futbolcularda sakatlık sonrası rehabilitasyon ve sahaya dönme süreçlerinde geçerliliği ve güvenilirliği olan cihazımız var. Bunun dışında takımların sezon öncesi ve sonrası toplu performanslarını ölçebiliyoruz. Takım olarak da bireysel olarak da her türlü ölçümü yapabiliyoruz. Bir sporcunun veya takımın performansını belirleyip bu kısaslar üzerinden geçirdiği antrenman süreçleri takip edilip ne tür gelişimler ortaya koyduğunu yaptığımız testlerle ortaya koyabiliyoruz. Sporcuların bir sezonluk performansını grafik olarak ölçebiliyoruz."

- Sporcular merkezden memnun

Voleybolcu Batuhan Genç ise 6 yıldır profesyonel spor yaptığını ve merkezle yeni tanıştığını söyledi.

Merkezin kendileri için faydalı olduğunu dile getiren Genç, "Sezon öncesi ve sonrası aradaki farkları görebiliyoruz. Buna göre gelişimimizi sağlıyoruz. Ölçüm aletleriyle kendi analizimizi yapıyoruz. Antrenman ve beslenme hayatımızı bu şekilde yönlendirebiliyoruz." diye konuştu.

Üniversitede doktora öğrencisi olan ve amatör olarak yüzme sporu yapan Cemre Didem İyipınar da merkezde yüzme branşını daha iyi tanıdığını söyledi.

Merkezde kuvvet antrenmanları ve birçok dayanıklılık aletinin de bulunduğunu aktaran İyipınar, "Bu cihazlar sadece test değil antrenman için de kullanılabiliyor. Sakatlandığımız zaman spora ne zaman dönüş sağlayabileceğimi öğreniyorum. Denge ölçümleri yapabiliyoruz. Vücut kompozisyon durumunu bu cihazlarla sağlayabiliyoruz. Burası benim farkındalığımı daha çok artırdı." ifadelerini kullandı.

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