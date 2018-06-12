SPOR

Sporting Lizbon'da 4 oyuncu sözleşmelerini tek taraflı feshetti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından Sporting Lizbon'da 4 futbolcu daha sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sporting Lizbon'da 4 oyuncu sözleşmelerini tek taraflı feshetti!

Yaklaşık 50 taraftarın geçen ay antrenman yapan futbolculara saldırmasının ardından suların durulmadığı Sporting Lizbon'da yaprak dökümü devam ediyor.

İki hafta önce takımdan ayrıldıklarını açıklayan kaleci Rui Patricio ve golcü oyuncu Daniel Podence'nin ardından William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Hollandalı forvet Bas Dost da kulüple sözleşmelerini tek taraflı feshetti.

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Lizbon temsilcisinden ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, geçen hafta Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

Patricio, Carvalho, Martins ve Fernandes, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Portekiz Milli Takımı'yla Rusya'da bulunuyor. Portekiz ilk maçında 15 Haziran Cuma günü İspanya ile karşılaşacak.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Avrupa'da biten transferlerAvrupa'da biten transferler
Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu!Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sporting lizbon bas dost William Carvalho Gelson Martins Bruno Fernandes

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Fenerbahçe Müjdat Yetkiner'le yollarını ayırdığını açıkladı!

Fenerbahçe Müjdat Yetkiner'le yollarını ayırdığını açıkladı!

Ali Koç, Louis van Gaal'i Fenerbahçe'ye getiriyor

Ali Koç, Louis van Gaal'i Fenerbahçe'ye getiriyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu

Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sporting Lizbon'da 4 oyuncu sözleşmelerini tek taraflı feshetti!

Sporting Lizbon'da 4 oyuncu sözleşmelerini tek taraflı feshetti!

Avrupa'da biten transferler

Avrupa'da biten transferler

Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu!

Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

2018 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası fikstürü ve yayınlanacağı kanallar

2018 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası fikstürü ve yayınlanacağı kanallar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.