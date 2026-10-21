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Sporting Lizbon - LASK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sporting Lizbon, 2026 Ekim ayında LASK ile kritik bir maça çıkıyor. Takımın durumu ve son performansları merak ediliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Sporting Lizbon - LASK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Sporting Lizbon
2 - 3
MS
LASK
Stadyum: Jose Alvalade XXI Yayın: tabii Spor Hakem: Nick Walsh

21 Ekim 2026'da Jose Alvalade XXI stadyumunda Sporting Lizbon ile LASK karşı karşıya geliyor.

Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde LASK'ı konuk ediyor. Bu karşılaşma iki takım açısından büyük önem taşıyor.

Takımların güncel form bilgileri
Sporting Lizbon

tüm kulvarlar

  • 13.10.2026 Lens 0-2 Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi G
  • 09.10.2026 Braga 1-3 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi G
  • 19.09.2026 Sporting Lizbon 2-2 Arouca Portekiz Süper Ligi B
  • 13.09.2026 Famalicao 1-1 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi B
  • 09.09.2026 Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G
LASK

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Austria Lustenau 0-4 LASK Avusturya Bundesliga Ligi G
  • 14.10.2026 LASK 3-6 Liverpool Şampiyonlar Ligi M
  • 11.10.2026 LASK 0-2 Rapid Wien Avusturya Bundesliga Ligi M
  • 02.10.2026 LASK 2-1 First Vienna Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Hartberg 3-3 LASK Avusturya Bundesliga Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynadığı 2 maçı kazanarak 5 gol atıp yalnızca 1 gol yedi. Öte yandan, LASK için bu turnuva zorlu geçiyor; son 3 maçını kaybetti ve toplamda 10 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Sporting Lizbon

3 eksik
Zeno Debast Sakat
Rodrigo Zalazar Sakat Uyluk Sakatlığı
Nuno Santos Sakat Diz Sakatlığı

LASK

6 eksik
Cheikne Kebe Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ramiz Harakate Sakat Diz Sakatlığı
Moses Usor Şüpheli
Art Smakaj Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
George Bello Şüpheli
Sascha Horvath Şüpheli

Sporting Lizbon kadrosunda Zeno Debast (Sakat), Rodrigo Zalazar (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Nuno Santos (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

LASK kadrosunda Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı), Moses Usor (Şüpheli), Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), George Bello (Şüpheli) ve Sascha Horvath (Şüpheli) yer almıyor.

İkili Rekabet
0 Sporting Lizbon
0 Beraberlik
1 LASK
  • 01.10.2020 Sporting Lizbon 1-4 LASK Linz UEFA Avrupa Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) LASK 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Sporting Lizbon 1, LASK 4 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Sporting Lizbon - LASK maçı ne zaman?

21 Ekim 2026

Sporting Lizbon - LASK maçı saat kaçta?

22:00

Sporting Lizbon - LASK maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Sporting Lizbon - LASK maçında hangi oyuncular eksik?

Zeno Debast, Rodrigo Zalazar, Nuno Santos, Cheikne Kebe, Ramiz Harakate, Moses Usor, Art Smakaj, George Bello, Sascha Horvath.

Sporting Lizbon ve LASK'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Sporting CP
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