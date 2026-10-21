Sporting Lizbon - LASK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon 2 - 3 MS LASK

21 Ekim 2026'da Jose Alvalade XXI stadyumunda Sporting Lizbon ile LASK karşı karşıya geliyor.

Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde LASK'ı konuk ediyor. Bu karşılaşma iki takım açısından büyük önem taşıyor.

Takımların güncel form bilgileri Sporting Lizbon tüm kulvarlar Lens 0-2 Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi G

Braga 1-3 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi G

Sporting Lizbon 2-2 Arouca Portekiz Süper Ligi B

Famalicao 1-1 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi B

Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G LASK tüm kulvarlar Austria Lustenau 0-4 LASK Avusturya Bundesliga Ligi G

LASK 3-6 Liverpool Şampiyonlar Ligi M

LASK 0-2 Rapid Wien Avusturya Bundesliga Ligi M

LASK 2-1 First Vienna Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Hartberg 3-3 LASK Avusturya Bundesliga Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynadığı 2 maçı kazanarak 5 gol atıp yalnızca 1 gol yedi. Öte yandan, LASK için bu turnuva zorlu geçiyor; son 3 maçını kaybetti ve toplamda 10 gol yedi.

Eksik Oyuncular Sporting Lizbon 3 eksik Zeno Debast Rodrigo Zalazar Nuno Santos LASK 6 eksik Cheikne Kebe Ramiz Harakate Moses Usor Art Smakaj George Bello Sascha Horvath

Sporting Lizbon kadrosunda Zeno Debast (Sakat), Rodrigo Zalazar (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Nuno Santos (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

LASK kadrosunda Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı), Moses Usor (Şüpheli), Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), George Bello (Şüpheli) ve Sascha Horvath (Şüpheli) yer almıyor.

İkili Rekabet 0 Sporting Lizbon 0 Beraberlik 1 LASK Sporting Lizbon 1-4 LASK Linz UEFA Avrupa Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) LASK 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Sporting Lizbon 1, LASK 4 gol attı.

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