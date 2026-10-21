Sporting Lizbon - LASK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

21 Ekim 2026'da Jose Alvalade XXI stadyumunda Sporting Lizbon ile LASK karşı karşıya geliyor.
Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde LASK'ı konuk ediyor. Bu karşılaşma iki takım açısından büyük önem taşıyor.
Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynadığı 2 maçı kazanarak 5 gol atıp yalnızca 1 gol yedi. Öte yandan, LASK için bu turnuva zorlu geçiyor; son 3 maçını kaybetti ve toplamda 10 gol yedi.
Sporting Lizbon kadrosunda Zeno Debast (Sakat), Rodrigo Zalazar (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Nuno Santos (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
LASK kadrosunda Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı), Moses Usor (Şüpheli), Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), George Bello (Şüpheli) ve Sascha Horvath (Şüpheli) yer almıyor.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) LASK 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Sporting Lizbon 1, LASK 4 gol attı.