YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.04.2020 14:23 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1393 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 963 bin 42 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 8 milyon 789 bin 462 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1393 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 997 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1434 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 1351 lira 27 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 88 milyon 767 bin 784 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 256 bin 548 metreküp olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot doğal gaz piyasası

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:05
Yatsı
21:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.