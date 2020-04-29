Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1393 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 963 bin 42 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 8 milyon 789 bin 462 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1393 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 997 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1434 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 1351 lira 27 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 88 milyon 767 bin 784 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 256 bin 548 metreküp olarak kayıtlara geçti.

