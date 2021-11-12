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Stefan Kuntz: Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz?

12.11.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Stefan Kuntz: Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz?
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Cebelitarık karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"Bir teknik direktör olarak müdahale edip edemeyeceğiniz şeyler var. Letonya maçından çıkan bir özgüvene etki edemiyorsunuz. Oyuncularımızın çok sayıda maçı var, o yüzden bir önceki maçla başlıyoruz çalışmalara çünkü kulüpten çıkıp, milli takım çipini taksınlar. Neleri geliştirebileceğimiz üzerine konuştuk."

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KENAN KOÇAK'A ÖVGÜLER

"Benim için önemli olan bütün asistanlarımın bağımsız çalışma becerisinde olmaları. Onlar sahaya sadece kuka koymayacak. Moritz yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe kadar yükseldi. Ekibimde Türkçe konuşan bir kişinin olması benim için önemliydi. Kenan daha önce benim öğrencimdi. Kenan'ın da özel bir tarafı var. Benim gibi olan 2 kişi getirseydim potansiyeli alamayacaktık.. Benim yapamayacağım şeyleri yapan insanlar da olunca daha donanımlı oluyorsunuz."

"BU BASKIYI İSTİYORDUM"

"Ben zaten baskıyı istiyordum. Bu baskının altına girmek benim şahsi kararımdı zaten. Bu ekibi motive etmeme gerek yok. Türk Milli Takımı'nın oyuncuları ülkeleri için oynamayı çok seviyor. Seyircileri mutlu etmeyi seviyorlar. Duygusallıkla disiplini bir arada tutmaya çalışıyoruz."

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI

"Alman Federasyonu'ndaki spor yöneticisiyle de görüşmüştük. Türkiye ya da Almanya için oynayan oyuncular için konuştuk. 3 çocuğun var ve hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz. Ferdi'ye takımımızda olmasını istediğimizi söyledik. İyi düşünüp karar vermek istiyorsa buna saygı duymak zorundayız."

"ŞENOL GÜNEŞ GİBİ GİDECEĞİMİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

"Şenol Güneş'in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık'tı ve zorlanmıştık. Hollanda maçındaki skor sonrasında da gitmişti Şenol Güneş. Siz nasıl bir sistemle çıkacaksınız? 2 forvet, 3 forvet?"

"Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz? Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Geçmişte iyi antrenörler vardı ama üzerinden zaman geçti. İstatistik okumayı biliyorsunuz. Her oyuncunun ne yaptığını siz de görüyorsunuz. Benim görevim onları en güçlü hale getirmek."

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"BURAK BİR NUMARALI FORVETİMİZ"

"Hücuma yönelik oyuncularımızın morallerinin yüksek olmasını istiyoruz. Antrenmanda çok gol atarsanız kafanızda bu yer alıyor. Burak bizim 1 numaralı forvetimiz. Kenan, Serdar, Halil iyi forvetler. Onlara iyi asistler, iyi ortalar yapılmalı. Onlar için çok sayıda şans yaratmak gerekiyor. Bol miktarda pas almışlarsa iyi miydi, kötü müydü o zaman değerlendirebiliriz forvetlerimizi."

"ABDÜLKADİR ÖMÜR CEBELİTARIK MAÇINDA YOK"

"Mevcut durumda Abdüş yarın bizim için bir seçenek olmayacak ama salı günkü maç için ümitliyiz."

"MUTLULUK HORMONU SALGILAYACAĞIM"

"Siz bana sarılırsanız ben de mutluluk hormonu salgılayacağım. Türkler'e özel bir şey değil. Oyunculara yakın olduğunuzda birine bir şey anlatma zorluğundaki eşik düşüyor. Kerem diyelim ki antrenmanda kötü oynadı ama diyorum ki iyi bir performans görmedim, kenara alacağım. Kerem bana gelip derse ailede hasta var, dün gece uyuyamadım. O zaman farklı değerlendiririm. Oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum. Onlar benim kafamdakinin ne olduğuunu anlarsa sahaya daha iyi yansıtırlar. Onların da fikirlerini alıyorum. Çok disiplinliyim ama çok dürüst ve doğru konuşuyorum. Bir futbolcuya neyin var diye soruyorum, videoları, istatistikleri gösteriyorum ve yanlış anlama ihtimali kalmıyor."

"DİSİPLİN SORUNUMUZ YOK"

"Ben disiplin problemimiz olduğunu söylemedim. Disiplinle duygu arasında iyi bir kombinasyon gerekiyor dedim. A Milli Takım'ın kesinlikle bir disiplin sorunu yok."

"SÜPER LİG HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

"Süper Lig hakkında kesin bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayan takımlara bakıyorum. Galatasaray, Lokomotiv'e karşı güçlü bir şekilde oynadı. Benim görevim başka bir iş. Tabii ki takip ettiğim başka ligler de olacaktır."

HAKAN ÇALHANOĞLU YORUMU

"Kulüpteki performansınızla milli takım performansınızı birebir karşılaştıramazsınız. Milli takımın kendi tarihçesi ve karakteri var. Milli takımda oyuncuların üzerine bir baskı geliyor çünkü vatanları için oynuyorlar. Hakan sahada ve saha kenarında çok örnek ve esnek bir futbolcu. Onu birçok yerde kullanabiliyorum. Öyle bir oyuncum olduğu için çok memnunum. Ondan da güçlü bir performans bekliyorum yarın."

"BAŞKA TAKIMLARIN DA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Oyuncularıma sadece, "Başka takımların da desteğine ihtiyacımız var. Oynadığımız maçlarda ne kadar gol atarsak o kadar rakipler üzerinde baskı kurarız."


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Türkiye Milli Futbol Takımı
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