Stefan Kuntz sandalyeden düştü, Türkçe küfretti! Salon kahkahaya boğuldu

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Çekya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. 28 yaşındaki milli oyuncu Samet Akaydın ile kameraların karşısına geçen Kuntz, takıma dair değerlendirmelerde bulunurken, "Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Türk kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

SANDALYEDEN DÜŞTÜ, TÜRKÇE KÜFRETTİ!

Düzenlenen basın toplantısında oldukça ilginç bir an yaşandı. Tecrübeli teknik adam basın toplantısında sandalyeden düşme tehlikesi geçirirken bu esnada Türkçe sinkaflı bir kelime kullandı. Kuntz'un bu tepkisi salonda herkesi güldürürken, yaşanan bu andan sonra toplantı kaldığı yerden devam etti.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

"Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Türk kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor. Genç oyuncular için denge çok önemli. Sahada tecrübeli oyuncularla oynamaları onlar için daha iyi olabilir."

Stefan Kuntz: "Salih Özcan ve ferdi gibi farklı bir milli takımda oynayan oyuncuları da kazandırmamız önemli. Bunlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Stefan Kuntz: "Uzun vadeli bir yolculuk bu. Biz düşüncelerimizi ve planlarımız uzun vadeli yapıyoruz. İstenmeyen bir durum görülebilir. Biz bunun üzerinde devam ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız."

Stefan Kuntz: "Şöyle bir ortama alışkındım; Analiz yaptığımızda oyuncularım benimle direkt diyaloğa girmelerini isteyen biriyim. Ama burada da bir gelişme görüyoruz. Hamit ve Kenan Bey bana bununla ilgili bil verdiler. Oyuncuların bize verdiği sinyaller ve vücut dilleri bambaşka yöne doğru gidiyor ve biz bunun enerjisini alıyoruz."





