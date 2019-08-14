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Steven Nzonzi, Galatasaray'a geliyor! Transferi duyurdular

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Transferde son dakika... Galatasaray, Roma'dan Steven Nzonzi'yi kiralık olarak kadrosuna katıyor. İtalyan basını gelişmeyi okuyucularına servis etti. Buna göre yıldız isim kısa süre içinde Türkiye'de olacak.

Steven Nzonzi, Galatasaray'a geliyor! Transferi duyurdular

Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralık transferi konusunda Roma le anlaşma sağladı. SKY Sport muhabiri Fabrizio Romano, Nzonzi'nin Galatasaray ile anlaştığını duyururken ''Fransız futbolcunun kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı. Nzonzi, Galatasaray'ın sözleşme teklifini kabul etti. Türkiye'ye uçağı bile hazır'' sözlerini kullandı.

Steven Nzonzi, transfer döneminin ilk günlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Fransız futbolcu ikna edilememişti. Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Steven N'Zonzi Spor Toto Süper Lig Galatasaray roma İtalya

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