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Stoke City Premier Lig'den düştü!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nde Stoke City, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu ve Premier Lig'e veda etti.

Stoke City Premier Lig'den düştü!

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'a 2-1 yenilen Stoke City, küme düştü.

Kümede kalma mücadelesi veren Stoke City, Xherdan Shaqiri'nin golüyle öne geçtiği maçta James McArthur ve Patrick van Aanholt'un gollerine engel olamayınca 10 yıldır mücadele ettiği Premier Lig'den düşen ilk takım oldu.

Stoke City'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan renklerine bağladığı Badou Ndiaye, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Kırmızı-beyazlı ekip bitime bir hafta kala 30 puanla 19. sırada yer alıyor. Son sırada bulunan 28 puanlı West Bromwich Albion ile 18. sıradaki 32 puanlı Southampton'ın ligde kalma şansı matematiksel olarak devam ediyor.

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