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Stres kaşları döküyor

ERZURUM HABERLERİ  | 14.02.2020 12:44 | Son Güncelleme

Dr.

Stres kaşları döküyor

Dr. Ata Nejat Ertek, stresin kaşları döktüğünü söyledi.
Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, “Özellikle bayanlar için kaşlar yüz hattında oldukça önemli yere sahiptir. Kaşların sıklığı insandan insana değişen bir özelliğe sahiptir. Bazı insanlar gür kaşlı olmaktan bazıları ise seyrek kaşlı olmaktan yakınırlar. Kaşlar gözleri çerçeveleyerek yüzün farklı ifadelerinin oluşmasında büyük rol oynarlar. Bunun dışında düşünce ve duygularımızı ifade ederken meydana gelen mimiklere büyük katkı sağlarlar. Kaş dökülmesi farklı sebeplerle ve farklı şekillerde olabilmektedir. En sık görülen kaş dökülmesi şekil vermek üzere kaş alımının yanlış yapılması sebebiyle köklerin zedelenmesi buna halk arasında kaş küsmesi denir, kaş telleri zayıflayarak kaybolur. Kaş dökülmesi daha çok bayanlarda meydana gelir. Kaş dökülmesinin nedenleri şunlar olabilir; stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi, hormon dengesizlikleri ve hipotiroid hastalığı ve ayrıca strese bağlı olarak alopesi areta denilen ve bağışıklık sisteminin zayıflığına bağlı olarak hastalık sakal, saç ve kaşlarda geçici dökülmelere neden olabilir. Kaşların sürekli ovuşturulması sonucu yapılan travmalar kaş kayıplarına yol açabiliyor” dedi.
Kaş dökülmesinin altında yatan sağlık sorununun tedavi edildikten sonra kaşların eski görünümüne kavuşabildiğini ifade eden Dr. Ertek, “Eğer kısa süre içerisinde kaşlarınızın şeklini etkileyecek kadar dökülme yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Ayrıca dökülen kaşları dert etmeyin ! Microblading 3D Kıl Tekniğiyle dökülen kaşlarınızın yerine kalıcı kaşlara kavuşmanız mümkün olabiliyor. Bu uygulama ile doğal görünümlü kaşlara sahip olabilirsiniz. Bu yöntem kaşlarının görünümünü güzelleştirmek ve yüz estetiğine önem veren herkes için idealdir” açıklamalarında bulundu.

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