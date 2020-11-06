STSO Başkanı Kuzu Siirt Üniversitesi Rektörü Şındak’la bir araya geldi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nihat Şındak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu’ya Başkan Yardımcıları Fuat Özgür Çalapkulu ve Abdulkadir Demirhan eşlik etti. Siirt TSO heyeti, Rektör Şındak’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek, başarılar diledi. Siirt ekonomisinin konuşulduğu ziyarette Siirt’in turizmi, sanayisi, ticareti ve tarım ve hayvancığının daha ileri seviyelere taşınması için işbirliği içinde gerçekleştirilebilecek projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin kente ve Türkiye’ye çok ciddi katkılar sağlayacağının aşikar olacağını belirten Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Siirt’in kalkınması için üniversitenin tecrübesinden daha fazla yararlanılacağını söyledi. Kuzu, "Ticaret Sanayi Odası olarak birçok kez Siirt Üniversitesi ile ortak projelere imza atarak ilimizde hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de bu projelerin ivme kazanacağına inanıyorum. Üniversitemiz ile işbirliği konusunda bizlere düşen ne görev olursa, ilimiz adına yapılacak her projede her zaman destek için hazırız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, üniversite ve sanayinin işbirliğinin önemine değinerek, uyum içerisinde çalışmanın Siirt’e değer katacağını söyledi.

