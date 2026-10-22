Sturm Graz - Marsilya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Sturm Graz Perşembe 19:45 Marsilya

Sturm Graz ile Marsilya, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Merkur-Arena'da UEFA Avrupa Ligi'nde buluşuyor.

Bu karşılaşma, hem takım performanslarının hem de sakatlıkların belirleyici olacağı bir mücadele olacak. Sturm Graz ve Marsilya'nın form durumu merak ediliyor.

Lig Durumu Marsilya 9. Fransa Ligue 1 O 7 G 3 B 0 M 4 P 9 14 Attığı Gol 10 Yediği Gol +4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Marsilya 14 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı M Marsilya Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 0 / 2 Gol 7 – 5

Sturm Graz (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 3 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi.

Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 5 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 9 puanla 9. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Sturm Graz tüm kulvarlar Sturm Graz 6-1 Grazer AK Avusturya Bundesliga Ligi G

AFC Bournemouth 3-0 Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi M

Austria Wien 0-2 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi G

Sturm Graz 3-1 FAC Wien Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Red Bull Salzburg 3-0 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi M Marsilya G G M M M tüm kulvarlar Angers 2-5 Marsilya Fransa Ligue 1 G

Marsilya 0-1 Olympiakos UEFA Avrupa Ligi M

Troyes 0-2 Marsilya Fransa Ligue 1 G

Marsilya 1-2 Paris St Germain Fransa Ligue 1 M

Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Marsilya, son 2 maçında galip gelerek formunu yükseltmişken, Sturm Graz, son ulusal liginde 3 galibiyet elde etti. Ancak, Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı zorluklarla dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Sturm Graz 10 eksik Emran Soglo Filip Rozga Leon Grgic Nelson Weiper Gizo Mamageishvili Szymon Wlodarczyk Seedy Jatta Niklas Geyrhofer Otar Kiteishvili Daniil Khudyakov Marsilya 4 eksik Derek Cornelius Pierre-Emile Höjbjerg Faris Moumbagna Alexi Koum

Sturm Graz kadrosunda Emran Soglo (Sakat - Kas Sakatlığı), Filip Rozga (Sakat - Kas Sakatlığı), Leon Grgic (Sakat - Diz Sakatlığı), Nelson Weiper (Sakat), Gizo Mamageishvili (Sakat), Szymon Wlodarczyk (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Seedy Jatta (Sakat - Omzundan Sakat), Niklas Geyrhofer (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Otar Kiteishvili (Sakat - Baldırından Sakat) ve Daniil Khudyakov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat), Pierre-Emile Höjbjerg (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Faris Moumbagna (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Alexi Koum (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Amine Gouiri Marsilya 5 Gol 1 Asist Amine Harit Marsilya 2 Gol 1 Asist Himad Abdelli Marsilya 2 Gol 0 Asist Angel Gomes Marsilya 1 Gol 1 Asist

Marsilya'nın gol yükünü çeken Amine Gouiri, 5 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda.

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