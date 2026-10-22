Sturm Graz - Marsilya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sturm Graz ile Marsilya, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Merkur-Arena'da UEFA Avrupa Ligi'nde buluşuyor.
Bu karşılaşma, hem takım performanslarının hem de sakatlıkların belirleyici olacağı bir mücadele olacak. Sturm Graz ve Marsilya'nın form durumu merak ediliyor.
Sturm Graz (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 3 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi.
Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 5 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 9 puanla 9. sırada.
Marsilya, son 2 maçında galip gelerek formunu yükseltmişken, Sturm Graz, son ulusal liginde 3 galibiyet elde etti. Ancak, Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı zorluklarla dikkat çekiyor.
Sturm Graz kadrosunda Emran Soglo (Sakat - Kas Sakatlığı), Filip Rozga (Sakat - Kas Sakatlığı), Leon Grgic (Sakat - Diz Sakatlığı), Nelson Weiper (Sakat), Gizo Mamageishvili (Sakat), Szymon Wlodarczyk (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Seedy Jatta (Sakat - Omzundan Sakat), Niklas Geyrhofer (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Otar Kiteishvili (Sakat - Baldırından Sakat) ve Daniil Khudyakov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat), Pierre-Emile Höjbjerg (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Faris Moumbagna (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Alexi Koum (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Marsilya'nın gol yükünü çeken Amine Gouiri, 5 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda.
Okuyucu Yorumları 0 yorum