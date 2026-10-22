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Sturm Graz - Marsilya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sturm Graz ile Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir maçta karşı karşıya geliyor. Her iki takımın son durumları ve eksikler haberimizin detaylarında.

Sturm Graz - Marsilya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Sturm Graz
Perşembe 19:45
22.10.2026
Marsilya
Stadyum: Merkur-Arena Yayın: tabii Spor

Sturm Graz ile Marsilya, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Merkur-Arena'da UEFA Avrupa Ligi'nde buluşuyor.

Bu karşılaşma, hem takım performanslarının hem de sakatlıkların belirleyici olacağı bir mücadele olacak. Sturm Graz ve Marsilya'nın form durumu merak ediliyor.

Lig Durumu

Marsilya

9. Fransa Ligue 1
O
7
G
3
B
0
M
4
P
9
14
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Marsilya 14 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Marsilya Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 0 / 2
Gol
7 – 5

Sturm Graz (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 3 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi.

Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 5 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 9 puanla 9. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Sturm Graz

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Sturm Graz 6-1 Grazer AK Avusturya Bundesliga Ligi G
  • 15.10.2026 AFC Bournemouth 3-0 Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 Austria Wien 0-2 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi G
  • 02.10.2026 Sturm Graz 3-1 FAC Wien Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Red Bull Salzburg 3-0 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi M
Marsilya G G M M M

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Angers 2-5 Marsilya Fransa Ligue 1 G
  • 15.10.2026 Marsilya 0-1 Olympiakos UEFA Avrupa Ligi M
  • 11.10.2026 Troyes 0-2 Marsilya Fransa Ligue 1 G
  • 20.09.2026 Marsilya 1-2 Paris St Germain Fransa Ligue 1 M
  • 17.09.2026 Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Marsilya, son 2 maçında galip gelerek formunu yükseltmişken, Sturm Graz, son ulusal liginde 3 galibiyet elde etti. Ancak, Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı zorluklarla dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Sturm Graz

10 eksik
Emran Soglo Sakat Kas Sakatlığı
Filip Rozga Sakat Kas Sakatlığı
Leon Grgic Sakat Diz Sakatlığı
Nelson Weiper Sakat
Gizo Mamageishvili Sakat
Szymon Wlodarczyk Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Seedy Jatta Sakat Omzundan Sakat
Niklas Geyrhofer Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Otar Kiteishvili Sakat Baldırından Sakat
Daniil Khudyakov Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Marsilya

4 eksik
Derek Cornelius Sakat Kalçasından Sakat
Pierre-Emile Höjbjerg Sakat Uyluk Sakatlığı
Faris Moumbagna Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Alexi Koum Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Sturm Graz kadrosunda Emran Soglo (Sakat - Kas Sakatlığı), Filip Rozga (Sakat - Kas Sakatlığı), Leon Grgic (Sakat - Diz Sakatlığı), Nelson Weiper (Sakat), Gizo Mamageishvili (Sakat), Szymon Wlodarczyk (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Seedy Jatta (Sakat - Omzundan Sakat), Niklas Geyrhofer (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Otar Kiteishvili (Sakat - Baldırından Sakat) ve Daniil Khudyakov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat), Pierre-Emile Höjbjerg (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Faris Moumbagna (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Alexi Koum (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Amine Gouiri Amine Gouiri Marsilya 5 Gol 1 Asist
Amine Harit Amine Harit Marsilya 2 Gol 1 Asist
Himad Abdelli Himad Abdelli Marsilya 2 Gol 0 Asist
Angel Gomes Angel Gomes Marsilya 1 Gol 1 Asist

Marsilya'nın gol yükünü çeken Amine Gouiri, 5 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda.

Sıkça Sorulan Sorular
Sturm Graz - Marsilya maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Sturm Graz - Marsilya maçı saat kaçta?

19:45

Sturm Graz - Marsilya maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Sturm Graz - Marsilya maçında hangi oyuncular eksik?

Sturm Graz: Emran Soglo, Filip Rozga, Leon Grgic, Nelson Weiper, Gizo Mamageishvili, Seedy Jatta, Niklas Geyrhofer, Otar Kiteishvili; Marsilya: Derek Cornelius, Pierre-Emile Höjbjerg.

Sturm Graz ve Marsilya'nın ligde kaç puanı var?

Sturm Graz'ın ligdeki puanı bulunmamakta; Marsilya ise 9 puana sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Marsilya
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