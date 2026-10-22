CANLI | Sturm Graz - Marsilya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
Marsilya, Avrupa Ligi'nde zor bir dönem geçiriyor. Olympiakos ise son maçlarında daha başarılı bir grafik sergiledi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 22 Ekim 2026
Olympiakos, Marsilya karşısında Santiago Hezze'nin 42. dakikada attığı golle öne geçerek maçı 1-0 kazandı. Marsilya'nın defansif hataları dikkat çekti.
05:00 - 22 Ekim 2026
Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın son durumları ve oyuncu eksiklikleri haberimizde yer almakta.
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