CANLI | Sturm Graz - Marsilya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

13:00 - 22 Ekim 2026

MARSİLYA - OLYMPİAKOS MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Marsilya, Avrupa Ligi'nde zor bir dönem geçiriyor. Olympiakos ise son maçlarında daha başarılı bir grafik sergiledi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.