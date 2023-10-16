Şu ana kadar 7 ülke Almanya biletini kaptı! İşte A Milli Takımımız'ın 2024 Avrupa Şampiyonasındaki rakipleri

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubunda Letonya'yı evinde 4-0 mağlup etmeyi başardı. Milli Takımımız bu sonucun ardından Avrupa Şampiyonası biletini gruptaki son maçı öncesinde cebine koymayı başardı.
Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubu son maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak.
İspanya, Avrupa Şampiyonası elemeleri A grubunda Norveç ile karşılaştı. Mücadeleyi Gavi'nin golüyle 1-0 kazanan İspanyollar, Avrupa Şampiyonası biletini erkenden elde eden bir başka takım olmayı başardı.
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na 24 takım katılmaya hak kazanacak. Aralarında Türkiye ve ev sahibi Almanya'nın da bulunduğu 7 ülke Avrupa Şampiyonası biletini şimdiden elde etti.