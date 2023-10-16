Şu ana kadar 7 ülke Almanya biletini kaptı! İşte A Milli Takımımız'ın 2024 Avrupa Şampiyonasındaki rakipleri

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubunda Letonya'yı evinde 4-0 mağlup etmeyi başardı. Milli Takımımız bu sonucun ardından Avrupa Şampiyonası biletini gruptaki son maçı öncesinde cebine koymayı başardı.

SON MAÇ GALLER İLE

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubu son maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak.

İSPANYA, NORVEÇ'İ TEK GOLLE GEÇTİ

İspanya, Avrupa Şampiyonası elemeleri A grubunda Norveç ile karşılaştı. Mücadeleyi Gavi'nin golüyle 1-0 kazanan İspanyollar, Avrupa Şampiyonası biletini erkenden elde eden bir başka takım olmayı başardı.

7 ÜLKE GARANTİLEDİ

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na 24 takım katılmaya hak kazanacak. Aralarında Türkiye ve ev sahibi Almanya'nın da bulunduğu 7 ülke Avrupa Şampiyonası biletini şimdiden elde etti.

İŞTE 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER