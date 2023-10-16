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Şu ana kadar 7 ülke Almanya biletini kaptı! İşte A Milli Takımımız'ın 2024 Avrupa Şampiyonasındaki rakipleri

16.10.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Letonya'yı 4-0 mağlup ederek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takımımızın rakipleri de belli oluyor. Grup aşamasının tamamlanmasına kısa bir süre kala turnuva biletini kapan 7 ülke kesinleşti. İşte detaylar...

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubunda Letonya'yı evinde 4-0 mağlup etmeyi başardı. Milli Takımımız bu sonucun ardından Avrupa Şampiyonası biletini gruptaki son maçı öncesinde cebine koymayı başardı.

SON MAÇ GALLER İLE

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Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubu son maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak.

İSPANYA, NORVEÇ'İ TEK GOLLE GEÇTİ

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İspanya, Avrupa Şampiyonası elemeleri A grubunda Norveç ile karşılaştı. Mücadeleyi Gavi'nin golüyle 1-0 kazanan İspanyollar, Avrupa Şampiyonası biletini erkenden elde eden bir başka takım olmayı başardı.

7 ÜLKE GARANTİLEDİ

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Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na 24 takım katılmaya hak kazanacak. Aralarında Türkiye ve ev sahibi Almanya'nın da bulunduğu 7 ülke Avrupa Şampiyonası biletini şimdiden elde etti.

İŞTE 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER

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  • Türkiye
  • Almanya
  • Fransa
  • İspanya
  • Portekiz
  • Belçika
  • İskoçya
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