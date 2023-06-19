YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Su basan Akhisar Devlet Hastanesinden tahliye edilen hasta sayısı 62’ye yükseldi

Su basan Akhisar Devlet Hastanesinden tahliye edilen hasta sayısı 62’ye yükseldi

19.06.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaklaşık 3 saat süren şiddetli sağanak yağış sonrası su baskını yaşayan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden başka hastanelere sevk edilen hasta sayısı 62’ye yükseldi.

Su basan Akhisar Devlet Hastanesinden tahliye edilen hasta sayısı 62’ye yükseldi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 16.00’da başlayan ve aralıksız 3 saat boyunca şiddetli bir şekilde yağan sağanak yağış sonrası su baskını yaşayan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden çevre il ve ilçelere sevk edilen hasta sayısının 62’ye yükseldiği açıklandı. Güvenlik amaçlı elektrikleri kesilen hastanede hasta nakilleri için Manisa genelinden ve İzmir, Afyon, Balıkesir’den takviye ambulanslar ilçeye sevk edildi. Durumu kritik hastalar öncelikli olarak ambulanslarla Manisa il merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Bodrum katı ve acil kısmı su basan hastanede bir yandan su tahliye çalışmaları bir yandan da hasta nakillerinin devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kula’da 6 bin 362 öğrenci karne sevinci yaşadıKula’da 6 bin 362 öğrenci karne sevinci yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:27

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Spil eczanesi
Sehzadeler
Merkez eczanesi
Selendi
Genç eczanesi
Akhisar
Sağlik eczanesi
Alasehir
Seher eczanesi
Demirci
Coşkun eczanesi
Gordes
Çetin eczanesi
Yunusemre
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.