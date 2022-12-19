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Su dolu bidonlarla alevlerin ormana sıçraması önlendi

19.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda yanan baraka, ekipleri harekete geçirdi.

Polis ve bir vatandaş, alevlerin ormana sıçramaması için su dolu bidonlarla yangına müdahalede bulundu.

Yangın, akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Ormanın iç kesiminden siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alana ilk ulaşan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanan yerin evsiz şahsa ait bir baraka olduğunu belirledi.

Polis ve bir vatandaş, barakanın yakınındaki su dolu bidonlarla alevlere müdahale etti. Polislerin müdahalesiyle yangının ormanlık alana sıçraması engellendi. Baraka ve içindeki eşyalar kısa sürede yanarak küle döndü. İtfaiye ekiplerinin hortumlarının taşınmasına vatandaş ve polisler de yardım etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Konyaaltı Belediyesine ait iş makinesi ise sönen alanı toprakla kapattı. Polis, barakayı kullanan şahsı ise tüm arayışlarına rağmen bulamadı.
Yangın yeri havadan da görüntülendi.

"PATLAMA SESLERİ GELDİ"

Yangını yoldayken görüp söndürmeye gelen Öğretmen Murat Özsoy, "Polis arkadaşlarla müdahale ettik. Patlama sesleri geldi. İki üç kez patlama oldu, alevler yükseldi. Burada su bidonları vardı, onlarla yangının önünü almayı başardık" dedi.

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