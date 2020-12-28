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Su satışı anonsu yüzünden çıkan kavga karakolluk oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de su satışı yapılan aracın anons sesinden rahatsız olduğu için tepki gösteren bir vatandaş sürücü tarafından darp edildiği iddiası ile polise şikayetçi oldu.Olay, Tepebaşı ilçesi Kumlubel mahallesinde meydana geldi.

Eskişehir’de su satışı yapılan aracın anons sesinden rahatsız olduğu için tepki gösteren bir vatandaş sürücü tarafından darp edildiği iddiası ile polise şikayetçi oldu.
Olay, Tepebaşı ilçesi Kumlubel mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede kamyonet ile su satışı yapılan aracın anons sesinden rahatsız olan T.A. isimli şahıs sürücüyü uyardı. Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A., iddiaya göre sürücü T.G. tarafından darp edildi. Vatandaşın şikayeti üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü iddiaları kabul etmedi.

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