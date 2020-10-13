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Su ve evsel atık ücretlerine zam yapılmadı

BİLECİK HABERLERİ  | 13.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, su ve evsel atık ücretlerine zam yapmama kararı aldıklarını söyledi.Ekim ayı Belediye Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman Başkanlığından belediye toplantı salonunda yapıldı.

Su ve evsel atık ücretlerine zam yapılmadı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, su ve evsel atık ücretlerine zam yapmama kararı aldıklarını söyledi.
Ekim ayı Belediye Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman Başkanlığından belediye toplantı salonunda yapıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde Ekim ayı meclis toplantımızda tüm meclis üyelerimizin oy birliği ile aldığımız kararla içinde bulunduğumuz pandemi sürecini de göz önüne alarak beldemizdeki vatandaşlarımızın su ücretlerine ve evsel atık ücretlerine zam yapmama kararı aldık Bu konuda birlik beraberlik içinde hareket eden tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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