SUBÜ Elazığdaki depremle ilgili ön değerlendirme raporu hazırladı

SUBÜ, Elazığda meydana gelen deprem sonrası yaşanan depremle ilgili ön değerlendirme raporu hazırladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deprem Çalışmaları ve Uygulama Merkezi tarafından Elazığ’daki depremle ilgili bir ön değerlendirme raporu yayımlandı. Merkez tarafından oluşturulan bir heyet de Elazığ’daki depremi yerinde inceleme ve sonuç raporu oluşturmak üzere deprem bölgesine gidiyor. Elazığ depremiyle ilgili ön raporda deprem bilinci ve yapı stoklarıyla ilgili vurgular dikkat çekiyor.

Bölgeye hızlıca ulaşılmıştır

Hazırlanan raporda, “24 Ocak 2020 günü saat 20.55’te 6.8 büyüklüğünde, merkez üssü Elazığ-Sivrice, odak derinliği yaklaşık 8 kilometre olan sığ bir deprem meydana gelmiş; Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de büyük oranda hissedilmiştir. Meydana gelen deprem neticesinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemelerde, Elazığ Merkez ve Sivrice ilçesi, Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçeleri başta olmak üzere çevre belde ve köylerde yıkılan, ağır ve orta hasar alan birçok binanın olduğu görülmüştür. 100 yılı aşkın bir süredir herhangi bir büyük deprem üretmeyen Doğu Anadolu Fayının Sivrice bölgesinde, Elazığ ve Malatya illerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştur. Depremin olduğu andan itibaren kamu ve sivil toplum örgütlerine ait tüm arama-kurtarma ve ilk yardım ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye ulaşmışlardır. Depremin ilk saatlerinde iletişim ve ulaşım yoğunluğundan dolayı ilk yardım ekiplerinin enkazlara müdahalesinde sorunlar yaşanmış ancak duyurular ile bu sorunlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ancak sorun kısa süreli dahi olsa toplumumuzda hala deprem bilinci konusunda yeterli seviyeye ulaşmadığımızı göstermektedir. Meydana gelen yıkım ve hasarların ilk değerlendirmesi yapıldığında bu büyük depremden etkilenen betonarme yapıların 1998 Deprem Yönetmeliği öncesi yapıldığı, ayrıca mühendislik hizmeti almamış yığma yapılar olduğu görülmektedir. Benzer yapı tipleri arasında özellikle birkaç yapının yıkılması da akıllara uygulama hatalarının olabileceğini getirmektedir. 1999 ve sonrası yapılan binalarda ciddi olumsuzlukların görülmemesi, yeni yapılan ve mühendislik hizmeti almış yapıların güvenliğinin test edilmiş olması açısından önem arz etmektedir” denildi.