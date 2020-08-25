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SUBÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü aylık 4 bin 500 lira burs ile doktora öğrencisi alacak

SAKARYA HABERLERİ  | 25.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 4 farklı alanda aylık 4 bin 500 lira burs ile doktora öğrencisi alacak.SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün 4 alanındaki doktora programlarını kazanacak öğrenciler ortak iş birliklerinde yer alarak aylık 4 bin 500 lira burs elde edebilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 4 farklı alanda aylık 4 bin 500 lira burs ile doktora öğrencisi alacak.
SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün 4 alanındaki doktora programlarını kazanacak öğrenciler ortak iş birliklerinde yer alarak aylık 4 bin 500 lira burs elde edebilecek. TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi iş birliği kapsamında açılan Bilim İnsanı Destekleme Programı 2244 proje çağrılarına başvuru yapan SUBÜ’nün 2 projesi kabul edilmişti. Üniversite ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren bu projelerle uzun süreli iş birlikleri oluşturuluyor. Doktora öğrencileri burs elde ederken özel sektör kuruluşlarına istihdam desteği sağlanıyor. SUBÜ, ‘Elektromekanik Kontakların ve Fleksible Bakır Örgülerin Bakır Parçalara Birleştirilmesinde Uygun Kaynak Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Proses Otomasyonu’ projesini Federal Elektrik Sanayi Anonim Şirketi ile ortak yürütüyor. Toplam 7 yılı kapsayan proje kapsamında 1 milyon 800 bin liralık bütçe kullanılacak. SUBÜ, ‘Otonom Depolama ve Lojistik Yönetim Sisteminin Tasarım, Geliştirme ve Gerçeklenmesi’ başlıklı projesini ise Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları Sanayi Ticaret ve Limitet Şirketi ile ortak yürütüyor. Bu projede kullanılacak bütçe 1 milyon 300 bin lira olacak. Burs kapsamında Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Elektrik Elektronik Mühendisliği alanları yer alıyor.

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