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SUBÜ’de Güz Yarıyılı dersleri uzaktan-online olarak yapılacak

SAKARYA HABERLERİ  | 04.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı dersleri uzaktan-online olarak yapılacak.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı dersleri uzaktan-online olarak yapılacak.

SUBÜ’de Güz Yarıyılı dersleri uzaktan-online olarak yapılacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı dersleri uzaktan-online olarak yapılacak.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı dersleri uzaktan-online olarak yapılacak. Üniversiteden yapılan açıklamada dönem içerisinde uygulanacak esaslara ilişkin temel kararlar da açıklandı. Buna göre dersler 5 Ekim 2020 tarihinde Uzaktan-Online Eğitim Modeli ile başlayacak. Spor Bilimleri Fakültesi’nin uygulamalı dersleri karma şekilde; yoğunlaştırılmış olarak dönem içerisinde farklı tarihlerde yüz yüze gerçekleştirilecek. Yıl içi değerlendirmeleri uzaktan-online olarak yapılacak. Mesleki uygulama yapacak öğrencilerin uygun şartlarda işletme bulmaları durumunda sigorta işlemleri SUBÜ tarafından gerçekleştirilecek. Öğrenciler bulundukları illerde de mesleki uygulamalarını yapabilecek. Yapılan açıklamada yılsonu (final) değerlendirmelerinin ne şekilde yapılacağına ise pandeminin seyrine göre karar verileceği ifade edildi.
SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz Senatosu sizlerin, bizlerin ve ailelerimizin sağlığını düşünerek eğitim-öğretimin uzaktan-online olarak yapılması kararını almıştır. Hayırlı olsun. Karar alınırken gerek kurum içi gerekse kurum dışı paydaşlarımızla görüşülmüş ve pandeminin ülke genelindeki seyri de dikkate alınmıştır. Öğrencilerimiz maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde tüm birimlerimizden internet, bilgisayar ve çalışma ortamı alanında yararlanabilirler. Tüm birimlerimiz açık olacaktır. Hepinize başarılar dilerim” dedi.

SUBÜ’de Güz Yarıyılı dersleri uzaktan-online olarak yapılacak

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