SUBÜ’de MESTEM faaliyete başladı

SUBÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MESTEM) faaliyete başladı. Merkez tarafından öncelikli olarak 7 farklı alanda verilen uzaktan eğitim sertifika programlarına başvurular sürüyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MESTEM) faaliyete başladı. Merkez ile ulusal ve uluslararası alanlarda mesleki ve teknik eğitimler geliştirmek ve değerini arttırmak amaçlanıyor. Bu çerçevede eğitim, istihdam ve üretim arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine yönelik araştırma, geliştirme ve uygulamalar yapmak hedefleniyor. Merkezde ayrıca mesleki ve teknik eğitim ile ilgili örgün, uzaktan ve karma olmak üzere eğitimler de verilecek. Bu eğitimler ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarında verileceklerin dışında tüm eğitim faaliyetlerini kapsayacak.

MESTEM’in çok çeşitli faaliyet alanları bulunuyor. Ulusal ve uluslararası alanlarda danışmanlık hizmeti vermek merkezin öne çıkan faaliyet alanlarından biri. Bunun yanı sıra seminer, konferans, kongre ve çalıştay düzenlemek; alan araştırmaları yapmak, sınav organizasyonları tertiplemek ve Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla mesleki standartlar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak MESTEM’in faaliyetleri arasında yer alıyor. MESTEM, SUBÜ’nün özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi için proje çalışmaları da yürütecek.

MESTEM tarafından öncelikli olarak 7 farklı alanda uzaktan eğitim sertifika programı başlatıldı. Bunlar arasında; ‘Ar-Ge Personeli Yetiştirme Sertifika Programı’, ‘Endüstriyel Robotik Programlama Eğitimi (Uygulamalı)’, ‘Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı’, ‘Uygulamalı PLC Eğitimi’, ‘Toplam Kalite ve Kalite Yöneticisi Uzmanlık Eğitimi’, ‘KOBİ Danışmanlığı Sınav Hazırlık Eğitimi’ ve ‘Bilgisayar Programcılığı Sertifika Kursu’ yer alıyor. Tamamı uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek bu programlara başvurular “https://mestem.subu.edu.tr/” adresi üzerinden yapılabiliyor.

