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Sudenur Erciyes, Taekwondo Türkiye üçüncüsü oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Ankara’da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Kayserili sporcu Sudenur Erciyes, Türkiye üçüncüsü oldu.18 - 23 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da büyük mücadeleye sahne olan Şampiyonada +68 kg da yarışan Sudenur Erciyes Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.Başarılı sporcu 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Turkish Open Turnuvasında Kayseri’yi ve ülkemizi temsil edecek.

Ankara’da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Kayserili sporcu Sudenur Erciyes, Türkiye üçüncüsü oldu.
18 - 23 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da büyük mücadeleye sahne olan Şampiyonada +68 kg da yarışan Sudenur Erciyes Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Başarılı sporcu 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Turkish Open Turnuvasında Kayseri’yi ve ülkemizi temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu Sudenur Erciyes’i ve antrenörü Özben Şimşek’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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