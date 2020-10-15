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Süerler Grup’tan indirim günleri

VAN HABERLERİ  | 15.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

Van ve bölgede yıllardır hizmet veren Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, dünyayı etkisine alan korona virüse karşı tüm ürünlerde ciddi indirim yaptıklarını söyledi.Dünyada ve Türkiye’de korona virüs nedeniyle ekonominin derin yaralar aldığını ifade eden Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, sürecin hassasiyetine istinaden tüketicilere bir dizi fırsatlar sunduklarını belirtti.

Süerler Grup’tan indirim günleri

Van ve bölgede yıllardır hizmet veren Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, dünyayı etkisine alan korona virüse karşı tüm ürünlerde ciddi indirim yaptıklarını söyledi.
Dünyada ve Türkiye’de korona virüs nedeniyle ekonominin derin yaralar aldığını ifade eden Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, sürecin hassasiyetine istinaden tüketicilere bir dizi fırsatlar sunduklarını belirtti. Önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğuna vurgu yapan Süer, mağazalarında düzenli olarak uyguladıkları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile halkı önemsediklerini kaydetti. Dünyayı etkisine alan korona virüse karşı Süerler Grup olarak bütün ürünlerde ciddi indirimler yaptıklarının altını çizen Başkan Süer, “Fiyatlardaki uygunlukları bütün tüketicilerin bütçesini düşünerek yaptık. Bunun yanında korona virüse inat bölgemizde özellikle istihdamı sürdürerek, bu olumsuz dönemlerde bile hiçbir personelimizin iş çıkışını vermedik” dedi.
Van’ın kalkınması adına sürekli çalışmalar içerisinde olduklarına vurgu yapan Süer, “Süerler Grup olarak her zaman farklılığımızı kanıtlayan adımlar atıyoruz. Bu kapsamda ilimizin kalkınması için önümüzdeki dönemlerde de yatırımlarımız devam edecektir. Ben bu anlamda her zaman bizi tercih eden halkımıza teşekkür ediyor, bu indirimlerden faydalanmaları amacıyla halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Süerler Grup’tan indirim günleri

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