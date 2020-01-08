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  4. Şuhut Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Şuhut Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakla güçlük çeken sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.Şuhut’ta iki gündür devam eden yoğun kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakla güçlük çeken sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.
Şuhut’ta iki gündür devam eden yoğun kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü. Kar yağışından olumsuz etkilenen sokak hayvanları ve kuşların yiyecek bulmakla zorlanmaları nedeniyle Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt başta olmak üzere belediye zabıta ekipleri, barınaklara mama ve yem bıraktı. Sokak hayvanları için mama ve yemleme çalışmasının olumsuz hava koşulları etkili olduğu süre boyunca devam edeceğini ifade eden Başkan Recep Bozkurt, "Şuhutumuzun birçok noktasında ekiplerimiz kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlarımızın olumsuz hava koşullarında aç kalabileceği düşüncesiyle belediyemiz tarafından sokak hayvanları için park ve bahçelere yapılan barınaklara yem, mama ve su yerleştiriyoruz. Sokak hayvanlarının barınması ve aç kalmaması için ilçemizin belirli noktalarına hayvan maması ve yem bıraktık. Kış şartlarında sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple ilçemizin park ve bahçelerine belediyemiz olarak yaptığımız barınaklara hayvan maması ve yem bırakıyoruz’’ ifadelerine yer verdi.

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Merkez
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Merkez
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Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Yıldız Eczanesi
Dinar
Topbaşoğlu Eczanesi
Sandikli
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