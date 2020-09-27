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Şuhut Kaymakamlığı’ndan eğitime anlamlı destek

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı ve Şuhut Gönüllüleri işbirliği ile Afyonkarahisar Valiliği’nin başlatmış olduğu ’Afyon’da her ev bir okul’ projesi kapsamında 150 öğrenciye çalışma masası, 650 öğrenciye ise kırtasiye seti ulaştırıldı.Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Gönüllüleri işbirliği ile ’Afyon’da her ev bir okul’ projesi kapsamında öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla 150 öğrenciye çalışma masası, 650 öğrenciye ise kırtasiye setini öğrencilere ulaştırmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı ve Şuhut Gönüllüleri işbirliği ile Afyonkarahisar Valiliği’nin başlatmış olduğu ’Afyon’da her ev bir okul’ projesi kapsamında 150 öğrenciye çalışma masası, 650 öğrenciye ise kırtasiye seti ulaştırıldı.
Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Gönüllüleri işbirliği ile ’Afyon’da her ev bir okul’ projesi kapsamında öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla 150 öğrenciye çalışma masası, 650 öğrenciye ise kırtasiye setini öğrencilere ulaştırmaya devam ediyor. Öğrenciler çalışma masası ve kırtasiye setlerini karşılarında görünce duygu dolu anlar yaşarken, aileler ise Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Gönüllüleri’ne teşekkürlerini iletti.
Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz proje ile ilgili açıklamalarında, "Şuhut Kaymakamlığımız ve Şuhut Gönüllülerimiz olarak ’Afyon’da her ev bir okul’ projesi kapsamında 150 öğrencimizi çalışma masalarına ulaştırırken 650 öğrencimize ise kırtasiye setlerini ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Eğitime verdiğimiz önemin azimli çalışmalarımız neticesinde meyvelerini alacağımızı öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlayacağımızı temin ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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