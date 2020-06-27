Şuhut, sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sessizliğe büründü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hâkim oldu.

Kentin en işlek noktaları olan çarşı merkezi, park, mahalle, sokak ve göletler, yasağın başlamasıyla birlikte sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan esnaf ise işyerlerini açarak çalışmalarını sürdürdü. Esnaf Hüseyin Karatoprak, gençlerin güvenliği açısından sokak kısıtlamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Bundan dolayı başta çocuklarımıza başarılar diğer çalışmalara da hayırlı günler dileriz. Mühim olan çocukların geleceğidir. Biz bir gün, iki gün katlanırız bu işlere, ama mühim olan çocuklarımızın geleceği için bu imtihanlar çok önemli. Allah onların zihinlerini ve beyinlerini açık etsin. Allah yardımcıları olsun’’ ifadelerine yer verdi.

