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Şuhut’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında yapıldı.Şuhut Kaymakamlığı makamında gerçekleşen toplantıya Kaymakam Kaçmaz’ın yanı sıra İl Genel Meclisi Üyeleri Gültekin Özdemir, Ali Altan, Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce ve İcikli Köyü Muhtarı Ali Uysal katıldı.

Şuhut’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında yapıldı.
Şuhut Kaymakamlığı makamında gerçekleşen toplantıya Kaymakam Kaçmaz’ın yanı sıra İl Genel Meclisi Üyeleri Gültekin Özdemir, Ali Altan, Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce ve İcikli Köyü Muhtarı Ali Uysal katıldı. Kaymakam Kaçmaz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerinin gündem maddeleri ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunmasının ardından gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantı’da konuşan Kaymakam Kaçmaz toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Şuhut’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı

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