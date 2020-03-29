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Şuhut’ta otomobil ile çekici çarpıştı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.03.2020 21:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.Kaza, Şuhut-Karaadilli Belde içerisinde meydana geldi.

Şuhut’ta otomobil ile çekici çarpıştı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Şuhut-Karaadilli Belde içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaadilli beldesi içerisinden Dinar-Çay karayoluna doğru seyir halinde bulunan İrfan T. yönetimindeki 01 FN 077 plakalı otomobil ile Çay ilçesinden Dinar ilçe istikametine doğru seyir halinde bulunan Hasan Ö. (54) yönetimindeki 09 JM 187 plakalı çekici çarpıştı. Çarpışma sonrasında kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kazada yol kenarında bulunan elektrik direğinin devrilmesi sonucunda yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Direğin yetkililer tarafından kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Şuhut’ta otomobil ile çekici çarpıştı

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