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Şuhut’ta silahlar konuştu: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.05.2020 14:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay, Ortapınar-Senir köyü istikametindeki gölet civarında meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Ortapınar-Senir köyü istikametindeki gölet civarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Baki Ç. ve Seyit K. Ortapınar- Senir köyü istikametindeki gölet civarında karşılaştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada Seyit K. silahla ayağından yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Seyit K.’yı Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti.
Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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