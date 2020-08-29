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Şuhut’ta zabıtalardan dilenci operasyonu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri tarafından halkın duygularını istismar eden dilencilerle etkin mücadele çalışmaları devam ediyor.Şuhut Zabıta Amirliği, halkın yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını artırdı.

Şuhut’ta zabıtalardan dilenci operasyonu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri tarafından halkın duygularını istismar eden dilencilerle etkin mücadele çalışmaları devam ediyor.
Şuhut Zabıta Amirliği, halkın yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını artırdı. İlçe kent merkezinde, kavşaklarda ana arterlerde, pazar ve çarşı merkezinde yoğunlaşan ve yapılan denetimlerde halkın manevi duygularını istismar ettiği belirlenen 4 yetişkin ve beraberindeki 2 çocuk dilenciye müdahale edildi. Zabıta ekipleri müdahale ettikleri dilencilere yönelik kimlik kontrolü yaparak yolcu otobüsüne bindirerek şehir dışına gönderdi.

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