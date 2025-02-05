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Süksesyon nedir? Nasıl gerçekleşir? Türleri nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.01.2025 19:41
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Belli bir çevrede birbirleri ile etkileşim halinde bulunan canlı organizmalar ya da diğer adı ile biyotik faktörler bu organizmaların yaşadıkları fiziksel çevre arasında karşılıklı ilişkiler kurarlar. Bu karşılıklı ilişkilerin bütünü ekosistem olarak isimlendirilmiştir.

Süksesyon nedir? Nasıl gerçekleşir? Türleri nelerdir?

Ekosistemler doğal alanlardır. Bunun yanı sıra insanlar tarafından yapay çevrelerde de ekosistemler bulunabilir. Örnek olarak göletler, ormanlar, denizler gibi doğal olan ekosistemler ile akvaryumlar, tarım alanları, şehir parkları gibi yapay ekosistemler gösterilebilir. Bir ekosistem canlı bileşenler, üreticiler, tüketiciler gibi çeşitli bileşenlerden meydana gelir.

Süksesyon nedir?

Ekosistemlerde zaman içinde oluşan değişim ve gelişim süreçleri yaşanır. Bunlar süksesyon olarak tanımlanır. Süksesyon süreçlerinde bitki örtüleri, çevresel koşullar, hayvan toplulukları genel olarak uzun süreçlerde ve belli bir düzenle değişim gösterir.

Süksesyon terimi başta ekoloji gelmek üzere çevre bilimlerinde ve biyolojide çok sık kullanılır. Ekoloji alanında özellikle de bitki toplulukları ve habitatların zaman içinde nasıl değişim gösterdiğini takip etmek ve inceleme amacı ile kullanılır.

Süksesyon nasıl gerçekleşir?

Ekosistemdeki organizmaların çevresel değişimlere uyum sağlaması ve ekosistemin daha kararlı bir dengeye ulaşabilmesi amacı ile süksesyon gerçekleşir. Bu süreç bazı aşamalar ile yaşanır. Aşamalar şunlardır:

  • Başlangıç aşaması (Pioner aşaması)
  • Orta aşama (Geçiş aşaması)
  • Son aşama (Klimaks aşaması)

Süksesyon türleri nelerdir?

Genel olarak süksesyon iki ana çeşit ile sınıflandırılmıştır. Bu çeşitler şunlardır:

  • Birincil süksesyon: Daha önce canlı organizmaların olmadığı ya da ekosistem koşullarının bozulduğu yeni alanlarda oluşur. Bu tür süksesyon sıfırdan başlar ve toprak oluşumu henüz gerçekleşmemişse ilk önce mikroorganizmalar oluşur.
  • İkincil süksesyon: Daha önce canlı organizmaların var olduğu ama yangın, orman kesimi gibi bir felaket nedeni ile bozulmuş olan alanlarda meydana gelir.

Süksesyon ekosistemlerin çeşitliğini ve işleyişini artırarak doğadaki dengeyi sağlar. Ekosistemlerin bozulduğu zaman ya da felakete uğrandığında süksesyon bu sistemlerin yeniden canlanmalarına yardımcı olur. Ayrıca bu süreç biyolojik çeşitliliği de arttırır. Bu durum aynı zamanda ekosistemlerin direncini de arttıran bir süreçtir.

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