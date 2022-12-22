Sular altında kalacak olan Yusufeli’nde yıkım işlemleri hızla devam ediyor

İlçenin ilk yapılarından biri olan kaymakamlık binasının yıkımı gerçekleşti.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutuyor. Baraj kapakları kapanmasıyla gövde de biriken su seviyesi 50’yi metre geçti. İki ay içinde mevcut ilçenin sular altında kalması planlanırken, yeni yerleşim yerine taşınmalar ise hızla devam ediyor. Evler, iş yerleri kamu kurumlar taşınırken, bir yandan da yıkım işlemi hızla devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan Hükümet Konağı, Adliye ve okullar gibi bir çok kurum binası hurda karışında ihaleyle yıkımı gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 7 kez taşınan ilçenin son ilçe merkezine yıllar önce kurulan hükümet konağının yıkımı gerçekleştirildi. İş makineler eşliğinde yıkılan binalar, hurdaya ayrıldıktan sonra sular altın kalacak.

"İlçe merkezinde sona gelinirken kamu binalarının da yıkımlar başladı" diyen Avukat Recep Akyürek, “Şuan tam taşınma bitmiş sayılmaz, yukarıya taşınmalar devam ediyor. Yıkımlar nedeniyle ilçe toz duman oluyor" derken, Şehzade Taşçı isimli ilçe sakini ise “Yusufeli doğumluyum Yusufeli’nde yaşıyorum, yıkımlar hayatımızı zorlaştırıyor. Burada insanlar yaşamaya devam ediyor. En azından sağlık açısından yıkımların taşınmanın tamamen bitmesinden sonra yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

