YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek

Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 13:42 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek.Düzenlenecek olan yarışmanın tanıtımı ERÜ İletişim Fakültesi Süleyman Çetinsaya Konferans Salonu’nda yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek.
Düzenlenecek olan yarışmanın tanıtımı ERÜ İletişim Fakültesi Süleyman Çetinsaya Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç; çalışanların teşvik edilerek daha üretken bir medya üretiminin söz konusu olacağını aktardı. Kılıç; "Ödüllendirme programları; ilgili sektördeki çalışanları motive etmek, üretkenliklerini artırmak, daha nitelikli ürünler elde etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan önemli teşvik mekanizmalarıdır. Burada bugün çok güzel işbirliği örneği görüyoruz. Akademi tarafından iletişim fakültemiz, sahada yer alan, sektörü iyi bilen Kayseri Gazeteciler Cemiyetimiz güzel bir işbirliğine imza atarak ve anlamlı bir isim vererek özellikle nitelikli medya üretimi konusunda güzel bir ödül programı tesis etmişler. Amacına ulaşacağına düşünüyoruz. Her yıl belirlenecek tematik bir alanda 2 ana kategoride ve 6 alt grupta oluşturulan bu medya ödülleri yerini bulacaktır. Çalışanlarımız teşvik edilerek daha üretken bir medya üretimi söz konusu olacaktır. Bu konuda biz de rektörlük olarak fakültemizle birlikte bu sürecin kalıcı ve marka haline gelebilmesi için elimizden gelen tüm desteği sarf edeceğiz. Anlamlı bir isim, gerçekten iletişim fakültemizin ve diğer üniversite birimlerimizde Çetinsaya ailesinin çok önemli katkıları var. Kendilerine de bu vesileyle teşekkür ediyoruz" dedi.
Konuşmasının başında dünyanın Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil halka yaptığı vahşeti görmesi gerektiğini ifade eden KGC Başkanı Veli Altınkaya; "Medyada takip ediyoruz; Ermenilerin sivil vatandaşların bulunduğu yerleşim yerlerine attıkları bombalar nedeniyle meslektaşlarımız orada çok zor şartlarda çalışıyorlar. Dilerim ki dünya Ermenistan’ın bu zulmünü, işgalini, masum insanlara karşı uyguladığı soykırımı, katliamı, vahşeti görmüş olsun. Ama dünya maalesef yıllardır Ermenileri şımarttığı gibi bugün de şımartıyor" ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki yılda iki ödül töreninin birlikte yapılacağını kaydeden Başkan Altınkaya, "Sayın rektörümüzün talimatıyla önümüzdeki yıl inşallah iki ödül törenini birlikte yapacağız. Hem bizim Gazeteciler Cemiyeti’nin geleneksel ödül töreni hem de üniversitenin işbirliğiyle iletişim fakültesinin önderliğindeki Süleyman Çetinsaya beyin adına bu ödül töreni düzenlenecek. Hocam da fevkalade güzel iki konuyu tespit etmiş. Biri kadın, diğeri ise şehir ve medya. Elbette yaşadığımız şehir hepimiz için çok önemli. 2020 yılı içerisinde yazılan yazı, yorum, haber, televizyon, radyo, gazete, sosyal medya her neyse buradaki çalışmalar üzerinde ödüller verilecek. Çok da fazla bir vaktimiz yok, Arkadaşlarımız şimdiden yılbaşına kadar bu yönde bir gayret sarf ederlerse mutlu olurum. Özellikle genç arkadaşlarımın bu konuya daha fazla ilgi ve alaka göstereceğini umuyorum" diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri tanıtımını Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Vahit İlhan, Dr. Öğretim Üyesi Fikret Yazıcı yaptı. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Ocak 2021.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Fatih Camisi’ne kütüphane kuruldu
Fatih Camisi’ne kütüphane kuruldu
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
AK Parti’nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu
AK Parti’nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:31
Öğle
12:31
İkindi
15:47
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.