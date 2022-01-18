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Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, Gelibolu'da toprağa verildi

18.01.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, Gelibolu'da toprağa verildi

ÇANAKKALE (AA) - Süleyman Şah Türbesinin mimarı ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, memleketi Gelibolu'da toprağa verildi.

Dün Kocaeli'deki evinde 87 yaşında vefat eden Demirarslan için memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile Demirarslan'ın çocukları ve ailenin yakınları katıldı.

Prof. Dr. Ünal Demirarslan'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aleaddin Kalfa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Demirarslan'ın kızı, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Demirarslan gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gerçekten önemli mimarlarından ve akademisyenlerinden birini kaybettiğini söyledi.

Demirarslan, "İnsanlar, Ünal Demirarslan'ı 1973'de inşa edilen Süleyman Şah Türbesinin mimarı olarak tanıdılar. Özellikle son olaylardan sonra ama çok daha büyük eserleri de vardı. Örneğin Ankara'da Milli Kütüphane'nin mimarıydı, Çankaya Köşkü'nün onarımlarında Fahri Korutürk ile birlikte çalışmıştı. Atatürk Kültür Merkezi'nin onarımı sırasında görev almıştı. Amerika'da ve Japonya'da eserleri olan, mimarlık ve iç mimarlık alanında çok önemli bir akademisyendi. Gerçekten büyük bir kayıptır." diye konuştu.

Babasının Gelibolulu olduğunu aktaran Doç. Dr. Deniz Demirarslan, "Osmanlı zamanından bu yana köklü bir aileye mensuptur. Gelibolu'yu da çok severdi. Her sene birkaç kez gelirdi. Burada evi de var. Gelibolu'ya da hizmet etmiş bir insandır. Vasiyeti üzerine Gelibolu topraklarına gömülmek istedi. Halep'te saldırıya uğradığı için taşınmak zorunda kalan ilk türbenin mimarıdır kendisi." ifadelerini kullandı.

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