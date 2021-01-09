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Süleyman Varol: “Gazeteciler toplumun vicdan ve duygularına tercüman olma misyonunu taşıyor”

09.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Süleyman Varol: “Gazeteciler toplumun vicdan ve duygularına tercüman olma misyonunu taşıyor”

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Başkan Varol, basın çalışanlarının Kayseri’de ve ülke genelinde büyük özveriyle bazı bölgelerde ise canları pahasına görevlerini sürdürdüklerini söyledi.
Basın mensuplarının toplumun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde, demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında büyük rol oynadıklarını belirten Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, toplumun vicdan ve duygularına tercüman olma misyonunu taşıdıklarını söyledi.
Gazetecilerin birçok zorluğa göğüs gererek, gecesini, gündüzüne katıp, yaz-kış, tehlikeli-tehlikesiz demeden canla başla çalışarak yaptıkları haberlerle kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağladıklarını belirten Başkan Varol, “Gazeteci; ürettiği, doğru, güvenilir kaynaklara ve araştırmaya dayalı bilgiyle, bu iletişim çağının olmazsa olmaz bir unsurudur. Günümüzün sayısal iletişim teknolojilerinin sağladığı kolaylıkla bireysel ve kitlesel iletişim düzeyinde yaşanan karmaşıklık ve dezenformasyon bugün gazetecilik mesleğini çok daha önemli bir konuma getirmektedir. Basın çalışanlarının başta özlük haklarının iyileştirilmesi, rahat, özgür, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapması, hepimizin ortak dileği ve sorumluluğudur. Bu vesileyle, insanların ortak sesi, gözü, kulağı olan, kamu yararı gözeterek, basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini başarıyla ifa eden başta gazetecilerimiz olmak üzere basın ve yayın kuruluşlarımızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlarım. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.

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Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Adnan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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