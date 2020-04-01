Süleymanpaşa Belediyesi güzel günler için hazırlıklarını sürdürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi şehrin dört bir yanında korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız sürdürürken belediye hizmetlerini de bırakmayıp yol çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Her gün birçok ayrı noktada yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların virüsten etkilenmemek amacıyla evde kaldığı günlerin kısa sürede geçeceği inancıyla yol yapım ve onarımı çalışmalarını hızlandırarak güzel günler için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşan yaz sezonu öncesi Süleymanpaşa’da denize girilebilen yerlerdeki sorunları da ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Altınova Mahallesi’nde kısmi hasara uğramış yollarda taş tamir çalışması gerçekleştirdi.

Değirmenaltı Mahallesi’ndeki yol seferberliği kapsamında Fetih Sokak’ta da çalışmalarda sona yaklaşılırken Kumbağ Mahallesi’nde ise yapımına hiç başlanılmamış ara sokaklara girerek yol yapım öncesi malzeme serimi gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda uzun yıllardır çekilen yol çilesinin ortadan kaldırılması için verilen uğraşların yakında meyvelerini vereceği ifade edilirken “Yol medeniyettir” ile Süleymanpaşalıların en büyük sıkıntısını ortadan kaldırmak için tüm gücüyle mücadele ettiği ifade edildi.



