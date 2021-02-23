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Süleymanpaşa Belediyesi her gün bin sofraya misafir oluyor

23.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi, ’gönül belediyeciliği’ hizmet anlayışı ile yürüttüğü proje ve çalışmalarla gönüllere girmeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, ’gönül belediyeciliği’ hizmet anlayışı ile yürüttüğü proje ve çalışmalarla gönüllere girmeye devam ediyor. Her gün bin ihtiyaç sahibi vatandaşa 4 kap sıcak yemek ulaştıran Süleymanpaşa Belediyesi, titizlikle hazırlanan yemekleri, kimseyi rencide etmeden, vatandaşların evlerine teslim ediyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Op. Dr. Adem Dalgıç Aşevi, her gün yaklaşık bin kişiye dört kap sıcak yemek hizmeti sunarak Süleymanpaşa’da beslenme ihtiyacını karşılayamayan tek bir vatandaş dahi bırakmıyor.

Yemekler titizlikle hazırlanıyor
Aşevinde diyetisyen kontrolünde, dengeli beslenme esaslarına uygun ve günlük kalori ihtiyacı hesabı yapılarak hazırlanan yemekler, her gün Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim ediliyor.
Özellikle 65 yaş üstü, zihinsel ya da fiziksel engeli bulunan veya bir yakını engelli olan, yalnız yaşayan ve kendine yetmekte zorlanan vatandaşların günlük yemek ihtiyacı Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi tarafından karşılanıyor.

İhtiyaç sahipleri nasıl tespit ediliyor?
İhtiyaç sahibi vatandaşlar, şahsi başvurular, mahalle muhtarlarının yönlendirmesi ya da belediyeye gelen ihbarlar değerlendirilerek tespit ediliyor. Gelen başvurular sonrası yapılan değerlendirmelerde, yaşlı ve kendi yemeğini hazırlama konusunda zorluklar yaşayan vatandaşların yanı sıra düzenli geliri olmayan ve gıda temin etmekte zorlanan, kendisinde ya da ailesinde herhangi bir zihinsel ya da fiziksel engel bulunan kişi ve ailelere öncelik verilerek yemek yardımı yapılmasına karar verilen ailelere dört kap sıcak yemek desteği verilmeye başlanıyor.

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