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Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.03.2020 09:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona Virüsü’ne karşı alınan önlemler kapsamında kişisel hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığı ihbarının ardından harekete geçerek hijyen ürünlerinin satıldığı yerlere yönelik denetim başlattı.Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren eczaneler başta olmak üzere kişisel hijyen ürünleri satan yerler tek tek denetimden geçirildi.Korona Virüsü vakasını fırsat bilip ürün fiyatlarındaki artışı önlemek üzere yapılan çalışmaların devam edeceği açıklanırken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel fırsatçılara mahal verilmeyeceğini açıkladı.“Fırsatçılara gün yüzü göstermedik göstermeyeceğiz”Başkan Yüksel, “Ülkece yaşadığımız bu zor günlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını fırsat bilip özellikle kişisel hijyen ürünlerinde büyük artışlar yaparak vatandaşlara satma çabası içine girenlere karşı çok sert tedbirler aldık.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona Virüsü’ne karşı alınan önlemler kapsamında kişisel hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığı ihbarının ardından harekete geçerek hijyen ürünlerinin satıldığı yerlere yönelik denetim başlattı.
Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren eczaneler başta olmak üzere kişisel hijyen ürünleri satan yerler tek tek denetimden geçirildi.
Korona Virüsü vakasını fırsat bilip ürün fiyatlarındaki artışı önlemek üzere yapılan çalışmaların devam edeceği açıklanırken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel fırsatçılara mahal verilmeyeceğini açıkladı.
“Fırsatçılara gün yüzü göstermedik göstermeyeceğiz”
Başkan Yüksel, “Ülkece yaşadığımız bu zor günlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını fırsat bilip özellikle kişisel hijyen ürünlerinde büyük artışlar yaparak vatandaşlara satma çabası içine girenlere karşı çok sert tedbirler aldık. Ekiplerimiz Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Süleymanpaşa’nın her yerinde denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Biz bu şehirde fırsatçılara gün yüzü göstermedik, göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Berk Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Pınar Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Muratlı Eczanesi
Muratli
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