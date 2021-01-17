Süleymanpaşa’da 1 buçuk ton plastik kapak toplandı

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ile birlikte anlamlı bir kampanyayı sessiz sedasız sürdürüyor. Süleymanpaşa Belediyesi ile ortak kampanya düzenleyen Kent Konseyi, kısa sürede yaklaşık 1 buçuk ton plastik kapak toplayarak başarılı bir çalışmaya imza attı.

Süleymanpaşa Kent Konseyi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile protokol imzalayarak plastik kapak toplama kampanyası başlatmıştı. Süleymanpaşa Belediyesi ile işbirliği içinde ortak kampanya düzenleyen Kent Konseyi, kısa sürede yaklaşık 1 buçuk ton plastik kapak toplayarak başarılı bir çalışmaya imza attı. Toplanan kapaklar Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör tarafından TOFD’ye teslim edildi.

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Güngör tarafından yapılan bilgilendirmede, plastik kapak toplama kampanyaları ile toplanan plastik kapakların TOFD’ye teslim edildiği, toplamda 3 bin 500 kilogram plastik kapak karşılığında dernek tarafından akülü sandalye temin edileceği belirtildi.

Güngör, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların beş litrelik plastik su şişeleri içinde plastik kapak toplayabileceklerini, toplanan kapakların Süleymanpaşa Belediyesi hizmet binalarına ya da Süleymanpaşa Kent Konseyine bırakılabileceğini, ayrıca 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ne toplanan kapakların alınması yönünde talepte bulunulması halinde ilgili ekiplerin vatandaşların evlerinden bu kapakları alabilecekleri bilgisini vererek, vatandaşlara kampanyaya destek olma çağrısı yaptı.

Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin ortak olarak yürüttüğü kampanya ile kısa sürede bin 400 kilogramdan fazla kapak toplandığı ve TOFD’ye teslim edildiği öğrenildi.