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Süleymanpaşa’da 1 buçuk ton plastik kapak toplandı

17.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ile birlikte anlamlı bir kampanyayı sessiz sedasız sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ile birlikte anlamlı bir kampanyayı sessiz sedasız sürdürüyor. Süleymanpaşa Belediyesi ile ortak kampanya düzenleyen Kent Konseyi, kısa sürede yaklaşık 1 buçuk ton plastik kapak toplayarak başarılı bir çalışmaya imza attı.
Süleymanpaşa Kent Konseyi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile protokol imzalayarak plastik kapak toplama kampanyası başlatmıştı. Süleymanpaşa Belediyesi ile işbirliği içinde ortak kampanya düzenleyen Kent Konseyi, kısa sürede yaklaşık 1 buçuk ton plastik kapak toplayarak başarılı bir çalışmaya imza attı. Toplanan kapaklar Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör tarafından TOFD’ye teslim edildi.
Konuyla ilgili Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Güngör tarafından yapılan bilgilendirmede, plastik kapak toplama kampanyaları ile toplanan plastik kapakların TOFD’ye teslim edildiği, toplamda 3 bin 500 kilogram plastik kapak karşılığında dernek tarafından akülü sandalye temin edileceği belirtildi.
Güngör, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların beş litrelik plastik su şişeleri içinde plastik kapak toplayabileceklerini, toplanan kapakların Süleymanpaşa Belediyesi hizmet binalarına ya da Süleymanpaşa Kent Konseyine bırakılabileceğini, ayrıca 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ne toplanan kapakların alınması yönünde talepte bulunulması halinde ilgili ekiplerin vatandaşların evlerinden bu kapakları alabilecekleri bilgisini vererek, vatandaşlara kampanyaya destek olma çağrısı yaptı.
Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin ortak olarak yürüttüğü kampanya ile kısa sürede bin 400 kilogramdan fazla kapak toplandığı ve TOFD’ye teslim edildiği öğrenildi.

Başkan Yüksel’den kampanyaya destek çağrısı
Konuyla ilgili Süleymanpaşalılara çağrıda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak gönül belediyeciliği hizmet anlayışımız doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın hayatlarını hiçbir engele maruz kalmadan yaşayabilmeleri için çeşitli hizmetler üretiyoruz. Bu bağlamda hizmet veren kurumlarla, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde hareket ediyoruz. Süleymanpaşa Kent Konseyimizin öncülük ettiği ve belediye olarak işbirliği içinde yürüttüğümüz plastik kapak kampanyamızla da engelli hemşehrilerimize destek olma gayreti içindeyiz. Buradan kıymetli hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Hepimiz evimizde, iş yerimizde plastik şişelerde su ya da diğer içecekleri tüketiyoruz. Evlerimizin, apartmanlarımızın, iş yerlerimizin, pasajlarımızın girişlerine bir adet beşlik su şişesi koyalım, plastik kapaklarımızı buralarda biriktirelim. Böylece hem çevreye zararlı plastik kapaklar çöpe gideceğine geri dönüşüme kazandırılarak çevre korunmuş olur hem de ihtiyaç sahibi bir kardeşimize, büyüğümüze destek olmuş oluruz. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza şimdiden gönül dolusu teşekkürlerimi iletiyor, tüm hemşehrilerimizi duyarlılığa davet ediyorum” diye konuştu.

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