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Süleymanpaşa’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.03.2020 18:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsün yayılmasının önüne geçebilmek adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Özellikle sağlık merkezlerinin bulunduğu alanlarda gün içinde birçok kez hijyen çalışması yapan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlık merkezlerinin dört bir yanını yıkayarak dezenfekte ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsün yayılmasının önüne geçebilmek adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Özellikle sağlık merkezlerinin bulunduğu alanlarda gün içinde birçok kez hijyen çalışması yapan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlık merkezlerinin dört bir yanını yıkayarak dezenfekte ediyor. Tekirdağ Devlet Hastanesi birinci, ikinci ve üçüncü kısımlar ile Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bahçelerinde yapılan hijyen çalışmaları ile hem sağlık çalışanlarının hem de hastaneleri kullanmak zorunda kalan vatandaşların korunması amaçlanıyor.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada kişisel korunma tedbirlerine dikkat edilmesinin altı çizilirken zorunlu haller dışında evden çıkmayarak hastalıktan korunmanın önemine vurgu yapılıyor.

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