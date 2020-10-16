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Süleymanpaşa’da sokak hayvanları yalnız değil

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı çerçevesinde ilçede yaşayan vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.İlçe genelinde bulunan ve Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Veteriner İşleri Birimi tarafından kontrolü sağlanan barınma ve beslenme noktalarına sokak hayvanları için düzenli aralıklarla kuru mama bırakılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı çerçevesinde ilçede yaşayan vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe genelinde bulunan ve Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Veteriner İşleri Birimi tarafından kontrolü sağlanan barınma ve beslenme noktalarına sokak hayvanları için düzenli aralıklarla kuru mama bırakılıyor. Ayrıca otomatik suluklar, mamamatikler gibi donanımlarla sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanıyor. Şimdilik Değirmenaltı, Hürriyet ve 100. Yıl Mahallesi’nde toplam dört adet bulunan ve geri dönüştürülebilir atıkla çalışan mamamatikler sayesinde hem çevre koruma hem de hayvan hakları konusunda vatandaşlarda bilinç oluşturuluyor.
Sokakta yaşayan canlara şefkat eli
Süleymanpaşa genelinde 40 farklı noktada konuşlandırılan ve sokak kedilerinin barınma ihtiyacını karşılayan kedi evlerinin bulunduğu alanlara düzenli olarak mama temin edilerek sokaklarımızı paylaştığımız hayvanların hem mevsim şartlarından korunması hem de beslenme sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi mümkün hale getiriliyor. Aynı şekilde sokak köpekleri için de belirlenen noktalara köpek maması bırakılarak beslenme ihtiyaçları giderilerek şefkat eli uzatılıyor.
Hayvanseverlerle koordinasyon içinde çalışıyor
İlçede yaşayan çok sayıda hayvanseverle koordinasyon içinde çalışan Veteriner İşleri Birimi, vatandaşlardan gelen kedi-köpek evi, suluk, mama gibi talepleri de değerlendirerek yerine getiriyor. Birim, aynı zamanda sokak hayvanlarının sağlıkla ilgili problemlerinin tespit edilmesi halinde bu sorunlara da derhal müdahale ederek sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunuyor.

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