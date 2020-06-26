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Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneğinden Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu

BURSA HABERLERİ  | 26.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneğinden Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı ile yönetim kurulu üyeleri, bir televizyon programında Sultan Abdülhamid Han hakkında aşağılayıcı sözler sarfettiği gerekçesiyle gazeteci Mercan Yanardağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnegöl Adalet Sarayına gelen dernek yöneticileri, Yanardağ hakkında savcılığa suç duyurusu yaptı. Dernek başkanı Turgay Yazıcı, savcılığa şikayet dilekçesi verilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han'a hakareti asla kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Tele 1 televizyon kanalında "18 dakika" isimli programda sunucu Merdan Yanardağ'ın, Abdülhamid Han ile ilgili mesnetsiz ve çirkin ifadelerde bulunduğunu belirten Turgay, şunları kaydetti:

"Kendisi, '1908'de Abdülhamid despotizmini, emparyalizmin uşağı, aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikret'lere, Ahmet Rıza'lara, harp okulu öğrencilerine, mühendishane öğrencilerine zulmeden despot' ifadelerini kullanmıştır. Tarihimizin önemli bir değeri ve Osmanlı Devletinin padişahı olan Abdülhamid Han ile ilgili bu aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeleri kabul etmiyoruz.

İlgili televizyon programında görüldüğü ve belirttiğimiz ifadelerden de anlaşıldığı üzere, Merdan Yanardağ isimli gazeteci açık bir şekilde toplumun sevgi beslediği ve saygı duyduğu tarihi bir kişiliğe çirkin atıflarda bulunarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş, vefat etmiş bir kişilik hakkında alenen hakarette bulunmuş ve yine kişinin hatırasına hakaret şuçunu işlemiştir. Biz Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak bu hadsiz ifadeleri aynen iade ediyoruz. Bir Türk vatandaşı olarak ve yine derneğimizin ideolojik yaklaşımları doğrultusunda bu konuda her türlü hukuki işlemi yapma ihtiyacı hissettik."

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