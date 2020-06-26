Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneğinden Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı ile yönetim kurulu üyeleri, bir televizyon programında Sultan Abdülhamid Han hakkında aşağılayıcı sözler sarfettiği gerekçesiyle gazeteci Mercan Yanardağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnegöl Adalet Sarayına gelen dernek yöneticileri, Yanardağ hakkında savcılığa suç duyurusu yaptı. Dernek başkanı Turgay Yazıcı, savcılığa şikayet dilekçesi verilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han'a hakareti asla kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Tele 1 televizyon kanalında "18 dakika" isimli programda sunucu Merdan Yanardağ'ın, Abdülhamid Han ile ilgili mesnetsiz ve çirkin ifadelerde bulunduğunu belirten Turgay, şunları kaydetti:

"Kendisi, '1908'de Abdülhamid despotizmini, emparyalizmin uşağı, aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikret'lere, Ahmet Rıza'lara, harp okulu öğrencilerine, mühendishane öğrencilerine zulmeden despot' ifadelerini kullanmıştır. Tarihimizin önemli bir değeri ve Osmanlı Devletinin padişahı olan Abdülhamid Han ile ilgili bu aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeleri kabul etmiyoruz.