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Sultan Alparslan Camii ibadete açıldı

TRABZON HABERLERİ  | 30.07.2020 15:02 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar İlçesi Çilekli mahallesinde inşaatı tamamlanan Sultan Alparslan Camii bugün yapılan tören ile ibadete açıldı.Açılış Törenine Ulaştırma ve Alt Yapı eski bakanı Mehmet Cahit Turan, Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve birçok vatandaş katıldı.Açılış töreninde konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Avukat Ahmet Metin Genç, “Bayram arifesinde erkenden bizlere bayram sevinicini yaşatan bu güzel programla beraber Allah’a kulluk görevimizi yerine getireceğimiz bu güzel camimizin açılış töreninde olmaktan gerçekten çok mutluyum.

Trabzon’un Ortahisar İlçesi Çilekli mahallesinde inşaatı tamamlanan Sultan Alparslan Camii bugün yapılan tören ile ibadete açıldı.
Açılış Törenine Ulaştırma ve Alt Yapı eski bakanı Mehmet Cahit Turan, Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve birçok vatandaş katıldı.
Açılış töreninde konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Avukat Ahmet Metin Genç, “Bayram arifesinde erkenden bizlere bayram sevinicini yaşatan bu güzel programla beraber Allah’a kulluk görevimizi yerine getireceğimiz bu güzel camimizin açılış töreninde olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ahmet Akçay abimizin çok uzun yıllar muhtarlık yapmış ve kendisini bu caminin yapımına atamış bir isim bu bağlamda şuan da eminim ki aramızda en mutlu kendisi. Buraya hizmet veren tüm mesai arkadaşlarıma da şuan ki muhtarımızı da teşekkür ederim. Bu eserin meydana gelmesinde başta arazi sahipleri olmak üzere 2009’da başlayıp uzunca süren yapım aşamasında ve özellikle son kısımda sayın bakanımızın öncülüğünde ve önderliğinde gerçekleşen katkılarından dolayı bu esere yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Camimiz İslam âlemine hayırlar getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.
Çilekli mahallesinde uzun süre muhtar olarak görev yapan ve caminin yapımında emeği gecen Ahmet Akçay’a Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından teşekkür plaketi verildi.

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